Pronostico Inter-Juventus, Finale di Coppa Italia, 11-05-2022

E’ l’atto Finale di una competizione spesso snobbata, ma che specie negli ultimi periodi ha regalato grandi emozioni e grandi spunti tecnici.

E che, giustappunto, nell’atto conclusivo ci regala una super sfida.

Inter-Juventus, quarto e ultimo derby d’Italia di questa stagione, vale per la seconda volta un trofeo, giustappunto la Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2021/2022, Mercoledì 11-05-2022, allo Stadio Olimpico di Roma.

I nerazzurri di Simone Inzaghi sono in cerca di un mini-triplete, essendo ancora tecnicamente in corsa per lo scudetto e avendo già messo un trofeo in bacheca in stagione.

Trattasi cioè della Supercoppa Italiana, vinta lo scorso Gennaio a San Siro proprio contro la Juventus, all’ultimo secondo dei supplementari.

I bianconeri di Max Allegri dal canto loro lottano per salvare la faccia della seconda stagione altalenante, oltre che per provare a rimediare l’undicesimo anno di fila con trofei in bacheca.

Juve che peraltro è detentrice della coppa nazionale, avendola vinta lo scorso anno.

Pronostico e migliori quote Inter-Juve.

Formulare un pronostico di un big match è quasi sempre impresa complicata. Peggio che mai se si tratta di una finale.

Nerazzurri lanciatissimi per un finale di stagione scoppiettante.

Juve che dal canto suo vorrà provare a non fallire almeno questo appuntamento, per addolcire una stagione tutto sommato amara.

Ovviamente si tratta di due squadre molto diverse.

Da una parte una Inter che rimane la formazione più completa attualmente nel calcio italiano, con tante soluzioni tattiche.

Solida in difesa, con un centrocampo di qualità e con un attacco appunto con tante soluzioni, con un Lautaro ritrovato, un Dzeko più maturo che agisce di sponda oltre al fare gol, e un Alexis Sanchez vero killer della panchina – lo è stato appunto anche in Supercoppa.

Bianconeri che dal canto loro possono contare su un Dybala che sta dando un senso alla sua ultima stagione juventina.

Ma con diversi problemi: l’assenza di un condottiero come Federico Chiesa ha pesato in stagione, e al momento l’abulia di Vlahovic è un caso.

Juve che però in partite come queste sa dare il meglio di sé, quando c’è qualche gara secca e meglio ancora un trofeo da vincere.

I bianconeri hanno una grande capacità di ammazzare le partite, di abbassarne i ritmi e impedire il gioco degli avversari, e potrebbe essere questo un fattore chiave del match.

Bookmakers che tuttavia han pochi dubbi nel dare i nerazzurri per favoriti, vittoria interista data a 2.24, contro il 3.15 per quella bianconera.

Ci sentiamo di suggerire, per quanto detto, di pensare ad una partita in cui i nerazzurri, data la maggiore qualità tecnica, cercheranno di controllare il gioco.

Con una Juve che dal canto suo proverà ad agire di attesa e ripartenze, cercando dal canto suo di interrompere il gioco degli avversari, abbassando i ritmi del match.

Segno X ben quotato a 3.20, GG a 1.78, pari con gol a 4.40, tutte quote Stanleybet.

Probabili formazioni Inter-Juve.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

Precedenti e statistiche Inter-Juve.

Sono 244 i Derby d’Italia ufficiali in tutte le competizioni, vantaggio Juve con 110 vittorie a 74, 60 i pareggi.

Più 14 sfide non ufficiali, vantaggio Inter con 6 vittorie, 4 successi bianconeri e 4 pareggi.

In Coppa Italia le due formazioni si sono affrontate finora 33 volte, anche qui vantaggio bianconero con 15 vittorie, 10 quelle interiste, 8 pareggi.

Questa sarà la terza Finale di Coppa Italia fra le due formazioni.

Le prime 2 entrambe vinte dalla Juve:

il 13 Settembre 1959 a San Siro grande vittoria 1-4 per i bianconeri, in gol Charles, doppietta di Cervato e rete di Omar Sivori, di Bicicli l’unico gol nerazzurro, 3° titolo di coppa Italia della storia bianconera;

29 Agosto 1965, anche allora all’Olimpico di Roma, la Juve vinse 1-0, gol di Giampaolo Menichelli poco prima del quarto d’ora di gioco, e quarta coppa Italia bianconera.

E’ quindi come detto il 4° derby d’Italia stagionale.

Finora netto vantaggio interista.

Con la vittoria della Supercoppa Italiana il 12 Gennaio 2022, a San Siro, vantaggio juventino con Weston McKennie, poi pari nerazzurro con rigore di Lautaro e scoppiettante finale con il gol partita di Sanchez all’ultimo secondo dei supplementari su paperissima di Alex Sandro.

Inter vincente anche nell’ultima sfida in assoluto, insomma l’ultimo impegno stagionale, lo scorso 3 Aprile in campionato, vittoria nerazzurra con rigore di Calhanoglu ribattuto al termine dell’ennesimo Derby d’Italia rocambolesco, con un dominio totale della Juve, incapace di capitalizzare – 2 legni.

La prima sfida stagionale risalente allo scorso 24 Ottobre 2021, sempre in campionato, a San Siro vantaggio fortunoso di Dzeko e nel finale pari di Dybala su rigore contestato.

La particolarità è che in tutte e 3 le gare la Juve giocò più che all’altezza delle aspettative, ma appunto senza mai vincere.

Juve che detiene tutti i record della competizione: questa è la 21esima finale per i bianconeri, terza di fila, e finora han vinto 14 volte.

L’ultima ovviamente la scorsa stagione, vittoria 1-2 contro la nerazzurra lombarda meno celebre, l’Atalanta, con Pirlo in panchina, reti di Kulusevski e Chiesa, in mezzo pari di Malinovksij, uno che ha un debole per la Juve.

Nerazzurri che dal canto loro non giocano una Finale dall’ultima vinta, nel 2011 contro il Palermo, vittoria 3-1 con Leonardo in panchina.