Pronostico Inter-Juventus, 24-10-2021, 9^ giornata Serie A

La 9^ giornata di Serie A si chiude con i fuochi d’artificio.

A San Siro il posticipo serale di Domenica 24-10-2021 vede il Derby d’Italia, la prima sfida fra l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Max Allegri.

La sfida più rappresentativa del calcio italiano.

I nerazzurri per riprendere il cammino di campionato dopo lo stop contro la Lazio, oltre che per confermare la prima vittoria in Champions League sullo Sheriff Tiraspol.

I bianconeri per confermare l’ottimo momento di forma soprattutto sul piano psicologico, con la ritrovata quadratura tattica, sicurezza di se e solidità difensiva – 4 clean sheet consecutivi in stagione.

Pronostico e migliori quote Inter-Juve.

Pronostico quanto mai complicato.

Sono due squadre molto diverse.

I nerazzurri dimostrano di essere un gruppo già ben assortito.

Lo stop contro la Lazio lascia il tempo che trova, considerando la prestazione comunque buona dei nerazzurri, che fino al gol del raddoppio-arrivato peraltro in circostanze controverse – stavano giocando alla pari, e avrebbero anche potuto vincerla.

Juve che, come detto, di contro, dopo un inizio di stagione a dir poco disastroso, sembra aver trovato la retta via.

Capace di compattarsi e imbrigliare le manovre offensive avversarie e di ripartire in velocità, sfruttando gli spazi vuoti lasciati dallo sbilanciamento delle avversarie.

Si tratta di due squadre perciò molto diverse.

I nerazzurri basano tutto sulla fisicità, sul possesso palla, sullo strapotere fisico-tecnico, sull’attaccare in massa.

I bianconeri, giustappunto, preferiscono agire di copertura, rimessa e ripartenze.

Difficile davvero prevedere chi sarà favorita.

I bookmakers naturalmente danno per favoriti i nerazzurri, la quota massima per il segno 1 è il 2.2 di Eurobet, per il segno 2 invece abbiamo il 3.42 di Betclic.

C’è da dire che la Juve sembra essere più accorta e ordinata sul piano tattico, meglio organizzata nel gioco, seppur naturalmente meno esplosiva in fase offensiva.

Con questa premessa, possiamo supporre che potremo non vedere molti gol.

Un3.5 a 1.42, il segno X a 3.50.

Per chi crede che possa avere la meglio l’ordine tattico bianconero, 4.90 è la quota per la vittoria juventina per un solo gol di scarto.

Per chi vuole puntare su un risultato esatto, non male l’1-1, 6.40, o anche l’1-2, risultato piuttosto ricorrente nei derby d’Italia di San Siro, quota 11, sempre con StanleyBet.

Probabili formazioni Inter-Juve.

Inter, 3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Juventus, 3-5-2: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi, Alex Sandro; Chiesa, Morata.

Precedenti e statistiche Inter-Juve.

Come anticipato, il Derby d’Italia è la partita più giocata nella storia del calcio italiano.

In tutto i precedenti sono 241, con 110 vittorie bianconere, 72 interiste e 59 pareggi.

Sono 203 le sfide di campionato, con 93 vittorie Juve, 59 Inter e 51 pareggi.

La sfida di San Siro di campionato della passata stagione risale a Domenica 17 Gennaio 2021, l’Inter del grande ex di turno Antonio Conte sconfisse per 2-0 la Juve dell’a sua volta ex Andrea Pirlo.

Un gol per tempo, Arturo Vidal al suo 1° gol in nerazzurro proprio contro la sua grande ex, e nella ripresa la chiuse Nicolò Barella.

Come anticipato l’1-2 è risultato ricorrente della Juve nella Milano interista, lo stesso delle ultime due vittorie juventine in casa Inter.

Domenica 6 Ottobre 2019, ultima vittoria bianconera in casa nerazzurra in Serie A, la Juve di Sarri vinse con le reti di Dybala e il gol rimasto nella storia di Higuaìn al termine di 24 tocchi consecutivi, in mezzo il penalty realizzato da Lautaro.

Juve vincente anche nell’ultima sfida a San Siro in assoluto fra i due club.

Era il 2 Febbraio 2021, semifinale di andata di Coppa Italia, la Juve di Pirlo si prese la rivincita sull’Inter di Conte dopo il 2-0 di poche settimane prima espugnando san Siro 1-2 in rimonta con doppietta di Cristiano Ronaldo – primo gol su rigore – dopo l’iniziale vantaggio del solito Lautaro.

