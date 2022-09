Pronostico Inter-Bayern Monaco, 07-09-2022, 1^ giornata girone C UEFA Champions League

Si apre la stagione europea per l’Inter di Simone Inzaghi.

La formazione nerazzurra debutta in UEFA Champions League in stagione ospitando il Bayern Monaco allenato dal giovane tecnico rivelazione in Germania Julian Nagelsmann, esploso alla guida del Lipsia.

Mercoledì 07-09-2022, ore 21, 1^ giornata del girone C, un girone di ferro per i nerazzurri – c’è anche il Barcelona…

I nerazzurri provano a testare il loro vero valore, a gettarsi di dosso le tossine della sconfitta nel derby, a provare a dare una svolta ad una stagione dall’inizio agrodolce.

I bavaresi dal canto loro per provare a scatenare la loro potenza di fuoco in Europa, dopo 2 pareggi in campionato.

Pronostico e migliori quote Inter-Bayern.

E’ un big match e come tale non è di pronostico immediato.

Anche se i bookmakers, come sovente avviene, sono impietosi: segno 1 a 4.2 con 888.it, segno 2 a 1.9 con Novibet.

Insomma la fiducia nei nerazzurri è scarsa.

E a testimonianza di ciò il fatto che, effettivamente, la banda di Simone Inzaghi ha dimostrato di soffrire le avversarie abituate ad attaccare in massa e con ampia propensione all’offensivismo, vedasi sconfitte contro la Lazio e nel derby contro il Milan.

E certamente i bavaresi rientrano nella categoria, con una potenza di fuoco non smarrita nonostante l’addio di Lewandowski, anche grazie all’arrivo dal Liverpool di un Mané dimostratosi già da subito agguerritissimo.

Nerazzurri che a loro volta basano la loro offensività sullo strapotere fisico e sulle ripartenze in massa.

Fattore che potrebbe essere determinante.

Comunque vada, potrem vedere un buon numero di gol.

Ov2.5 a 1.45, GG a 1.46, la combo fra le due a 1.64, quote Stanleybet.

Probabili formazioni Inter-Bayern.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

PROBABILE FORMAZIONE BAYERN MONACO (4-2-2-2): Neuer; Pavard, de Ligt, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Müller, Coman; Gnabry, Mané. All. Nagelsmann

Precedenti e statistiche Inter-Bayern.

Sfida cara al popolo nerazzurro.

Ancora fresca nella memoria la immensa gioia della notte della Champions rivinta dopo 45 anni dalla banda nerazzurra guidata da Mourinho, con annesso Triplete, con doppietta di Milito al Bernabeu e copiose lacrime del tecnico portoghese – che minuti dopo andò a firmare per il Real…

Ancor più fresca anche se meno intensa per forza di cose la gioia dell’eliminazione dei bavaresi da parte dei nerazzurri negli ottavi dell’edizione di Champions successiva.

Al ritorno la remuntada firmata da Samuel Eto’O, Wesley Sneijder e Goran Pandev a suggellare il 2-3 finale.

Ma all’andata a San Siro l’Inter allora guidata da Leonardo rischiò grosso, sconfitta 0-1 dal gol di Mario Gomez.

E qui scatta il tabù casalingo: nerazzurri sconfitti dal Bayern negli ultimi due incroci a San Siro.

Prima ancora nel lontano 2006, 0-2 deciso da Pizarro e curiosamente proprio dal futuro interista Podolski negli ultimi 10 minuti, vittoria del Bayern di Felix Magath sull’Inter di Roberto Mancini.