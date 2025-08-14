Dove vedere Empoli – Reggiana in Diretta Tv e Live Streaming Coppa Italia

La sfida Empoli-Reggiana apre ufficialmente il programma dei Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-26.

La partita Empoli Reggiana è in programma venerdì 15 agosto 2025 con fischio d’inizio alle 18:00 allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Un match secco che decreterà chi accederà agli Ottavi, con l’Empoli favorito ma atteso da una Reggiana determinata a sorprendere.

Dopo tre anni consecutivi in Serie A, l’Empoli saluta la massima categoria e riparte dalla Serie B con un obiettivo chiaro: tornare subito tra le grandi.

In panchina non c’è più Roberto D’Aversa, sostituito da Guido Pagliuca, reduce da un’ottima esperienza alla guida della Juve Stabia.

La rosa ha subito diversi cambiamenti: molti calciatori hanno preferito restare in Serie A o trasferirsi all’estero, garantendo al club introiti per circa 30 milioni di euro.

Risorse che la dirigenza, guidata come sempre dalla famiglia Corsi, ha iniziato a reinvestire puntando su giovani talenti e parametri zero. Tra i nuovi arrivi spiccano Stiven Shpendi dal Cesena, Elia dallo Spezia e Curto dal Como, con la possibilità di ulteriori rinforzi entro la chiusura del mercato.

La Reggiana, dal canto suo, si presenta in ottima forma dopo una preseason senza sconfitte, impreziosita dal pareggio a reti inviolate contro la Cremonese e dall’1-1 con la Juventus di Igor Tudor.

La squadra emiliana ha da poco messo sotto contratto l’esperto portiere Andrea Seculin, ma la dirigenza è ancora al lavoro per rinforzare la rosa sia in difesa che in attacco, con l’obiettivo di affrontare al meglio una stagione che si preannuncia impegnativa.

La sfida tra Empoli e Reggiana sarà dunque un interessante banco di prova per misurare le ambizioni di entrambe le formazioni in questa nuova annata di Serie B.

Dove vedere Empoli-Reggiana in TV e streaming

Data e ora : venerdì 15 agosto 2025, ore 18:00

: venerdì 15 agosto 2025, ore 18:00 Luogo : Stadio Carlo Castellani – Empoli

: Stadio Carlo Castellani – Empoli Competizione : Coppa Italia Frecciarossa, Trentaduesimi di finale

: Coppa Italia Frecciarossa, Trentaduesimi di finale Formula : gara unica, in caso di parità tempi supplementari e calci di rigore

: gara unica, in caso di parità tempi supplementari e calci di rigore TV in chiaro : la partita sarà trasmessa su Canale 20 , visibile sul digitale terrestre e via satellite.

: la partita sarà trasmessa su , visibile sul digitale terrestre e via satellite. Streaming gratuito: diretta disponibile su Mediaset Infinity, accessibile da PC, smartphone, tablet e smart TV.

Empoli – Reggiana in programma venerdì 15 agosto alle ore 18:00 allo Stadio Castellani sarà trasmessa in diretta Tv sul canale 20 del digitale terrestre con la telecronaca di Raffaele Pappadà.

E’ possibile vedere Empoli-Reggiana in diretta streaming gratis utilizzando l’app Mediaset Infinity+.

Probabili formazioni di Empoli – Reggiana

Convocati Empoli : rosa quasi al completo, con alcuni giovani inseriti per l’occasione

: rosa quasi al completo, con alcuni giovani inseriti per l’occasione Convocati Reggiana: confermati tutti i titolari, con Meroni recuperato per la panchina

Empoli (4-3-3) – Fulignati; Moray, Guarino, Carboni, Ebuehi; Ignacchitti, Belardinelli, Moruzzi; Shpendi, Busiello, Popov

Allenatore: Pagliuca

– Fulignati; Moray, Guarino, Carboni, Ebuehi; Ignacchitti, Belardinelli, Moruzzi; Shpendi, Busiello, Popov Allenatore: Pagliuca Reggiana (3-4-2-1) – Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Bertagnoli, Reinhart, Marras; Tavsan, Portanova; Gondo

Allenatore: Dionigi

Arbitro : Andrea Calzavara di Varese

: Andrea Calzavara di Varese Assistenti : Alex Cavallina, Marco Emmanuele

: Alex Cavallina, Marco Emmanuele IV Uomo : Federico La Penna

: Federico La Penna VAR : Valerio Marini

: Valerio Marini AVAR: Matteo Marchetti

Commenti e anticipazioni

L’Empoli arriva a questa sfida con la volontà di iniziare al meglio la stagione e dare fiducia ai giovani talenti della rosa. Il tecnico Pagliuca potrebbe attuare un turnover mirato, mantenendo comunque un undici competitivo.

La Reggiana di Dionigi, reduce da una buona preparazione estiva, cercherà di contenere la pressione iniziale per poi ripartire in velocità. La squadra punterà molto sulle giocate di Portanova e Tavsan per sorprendere la retroguardia toscana.

Storicamente l’Empoli ha un bilancio favorevole negli scontri diretti, ma il format della gara secca può ribaltare ogni pronostico.

Pronostico e quote

Secondo le analisi pre-partita, l’Empoli parte con i favori del pronostico grazie alla qualità della rosa e al fattore campo. La Reggiana, tuttavia, ha dimostrato di saper reggere il confronto con squadre di categoria superiore e potrebbe risultare pericolosa nelle ripartenze.

Esito finale consigliato : 1 (vittoria Empoli)

: 1 (vittoria Empoli) Risultato esatto suggerito : 2-0

: 2-0 Under/Over : Over 2.5 consigliato, considerando la propensione offensiva di entrambe le squadre

: Over 2.5 consigliato, considerando la propensione offensiva di entrambe le squadre Marcatore possibile: Shpendi (Empoli)

Il match si preannuncia aperto, ma con l’Empoli che dovrebbe avere la meglio nei 90 minuti regolamentari.