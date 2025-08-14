Jannik Sinner vola in Semifinale a Cincinnati

Il numero 1 al mondo Jannik Sinner travolge in due set con il punteggio di 6-0, 6-2 Auger-Aliassime e vola in semifinale al torneo ATP MASTERS 1000 di Cincinnati dove sfiderà il vincente tra Atmane e Rune.

Un Jannik Sinner davvero irresistibile oggi mette in scena una prestazione da manuale sul cemento dell’ATP di Cincinnati, travolgendo il canadese Felix Auger-Aliassime con un netto 6 -0, 6-2 in poco più di un’ora di gioco.

Il numero 1 al mondo non concede respiro all’avversario dominando il primo set senza concedegli neanche un gioco. In apertura di secondo set il tennista italiano ha un piccolo passaggio a vuoto cedendo subito il break e andando sullo 0-2 ma da lì ricomincia a macinare gioco e punti e conquista ancora una volta 6 giochi di fila che gli permettono di chiudere il match con il punteggio di 6-2.

Ad attenderlo in semifinale ci sarà il vincente tra il quarto di finale che vedrà di fronte il francese Terence Atmane e il danese Holger Rune.

Cronaca partita Sinner – Felix Auger-Aliassime:

Fin dall’avvio, l’azzurro impone un ritmo insostenibile: nel primo parziale concede appena sette punti in risposta, piazza tre break e chiude 6-0, dando la sensazione di essere in pieno controllo.

Un piccolo brivido arriva nel finale del set, quando Sinner accusa un lieve fastidio fisico, ma l’episodio non incide minimamente sulla sua prestazione.

L’inizio del secondo set sembra aprire uno spiraglio al canadese, che sfrutta l’unica palla break concessa dall’altoatesino e si porta sul 2-0. Ma l’illusione dura pochissimo: Sinner alza nuovamente il livello, infila sei game consecutivi e chiude il match senza lasciare scampo, approfittando anche degli otto doppi falli di Auger-Aliassime, incluso quello decisivo che sancisce la fine dell’incontro.

Con questa vittoria, Sinner conferma di attraversare uno stato di forma eccezionale, tanto da sembrare un gradino sopra tutti i rivali. Sinner sin qui a Cincinnati non ha concesso neanche un set agli avversari vincendo tutti i match giocati in 2 set.

L’attenzione ora si sposta verso la semifinale, con un potenziale scontro in finale contro Carlos Alcaraz che promette scintille in una riedizione delle Finali del Roland Garros e di Wimbledon giocate nel 2025.

Nella consueta intervista concessa a caldo a fine match Jannik Sinner si è mostrato molto soddisfatto del tennis che è riuscito ad esprimere oggi e ha detto: “Ogni match è diverso, non giochi sempre con lo stesso giocatore. Penso di aver risposto molto bene. Ho servito bene, ma credo che la chiave sia stata la risposta. Ho cambiato qualcosina. So che è molto difficile giocare contro Auger-Aliassime perché si muove e serve bene, ma ci siamo preparati bene. Credo di aver giocato un ottimo tennis. Il giorno di riposo sarà molto utile per me, vediamo chi affronterò in semifinale. Oggi sono riuscito ad alzare il livello”.