Dove vedere Sassuolo-Catanzaro in Diretta Tv e Live Streaming Coppa Italia

La gara Sassuolo-Catanzaro apre il programma dei Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-26. La partita si giocherà venerdì 15 agosto 2025 alle 18:30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Si tratta di una sfida a gara unica: la vincente accederà ai Sedicesimi, dove affronterà la vincente di Como Sud Tirol.

Il Sassuolo parte favorito grazie alla qualità della rosa e al fattore campo ma il Catanzaro arriva con entusiasmo e la voglia di ribaltare i pronostici.

Sassuolo e Catanzaro iniziano la stagione con l’obiettivo di fare bene: i neroverdi dopo aver dominato la Serie B la scorsa stagione sono tornati in Serie A dopo solo un anno di purgatorio.

Il Catanzaro invece ha sfiorato la promozione fermandosi in sesta posizione in campionato e arrendendosi solo ai playoff.

Il Catanzaro riparte con la novità di Alberto Aquilani in panchina dopo che era stato fermo un anno dopo l’esperienza al Pisa. Aquilani è pronto a rimettersi in gioco con grande determinazione.

Per entrambe le squadre la preparazione estiva è ormai alle spalle e il primo impegno ufficiale della stagione è alle porte.

Dove vedere Sassuolo-Catanzaro in Diretta TV e streaming:

Data e ora : venerdì 15 agosto 2025, ore 18:30

: venerdì 15 agosto 2025, ore 18:30 Stadio : Mapei Stadium – Città del Tricolore, Reggio Emilia

: Mapei Stadium – Città del Tricolore, Reggio Emilia Competizione : Coppa Italia Frecciarossa, Trentaduesimi di finale

: Coppa Italia Frecciarossa, Trentaduesimi di finale Formula : gara secca, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità

: gara secca, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità TV in chiaro : diretta su Italia 1

: diretta su Streaming gratuito: visibile su Mediaset Infinity, accessibile da PC, smartphone, tablet e smart TV

Sassuolo – Catanzaro di venerdì 15 agosto alle ore 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà trasmessa in Diretta Tv su Italia 1 sul digitale terrestre con telecronaca a cura di Riccardo Trevisani e commento tecnico di Giancarlo Camolese.

E’ possibile vedere Sassuolo – Catanzaro in diretta streaming gratis utilizzando l’app Mediaset Infinity+.

Probabili formazioni di Sassuolo – Catanzaro:

Convocati Sassuolo : gruppo quasi al completo, con possibilità di vedere alcuni giovani titolari

: gruppo quasi al completo, con possibilità di vedere alcuni giovani titolari Convocati Catanzaro: squadra al completo, con Meroni recuperato e pronto a partire dalla panchina

Sassuolo (4-3-3) Turati; Missori, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Boloca, Lipani; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

Catanzaro (4-2-3-1) Pigliacelli; Favasuli, Brighenti, Antonini, Di Chiara; Rispoli, Petriccione; Liberali, Pittarello, Nuamah; Iemmello. Allenatore: Alberto Aquilani

Arbitro: Niccolò Turrini della Sezione di Firenze

Pronostico di Sassuolo – Catanzaro:

Il Sassuolo dovrebbe proporre un calcio offensivo, cercando di sfruttare la velocità di Laurienté e la qualità di Berardi per innescare Pinamonti. Attenzione anche alle incursioni di Koné e Lipani in zona offensiva.

Il Catanzaro punterà su compattezza difensiva e ripartenze veloci, con Nuamah e Pittarello chiamati a creare spazi e occasioni per Iemmello. Da non sottovalutare la pericolosità dei calabresi sulle palle inattive, con Di Chiara pronto a mettere cross insidiosi.

Il Sassuolo ha maggiori possibilità di passare il turno grazie alla qualità della rosa e all’esperienza dei suoi uomini chiave. Tuttavia, il Catanzaro ha già dimostrato di poter reggere il confronto con squadre di categoria superiore e potrebbe creare insidie, soprattutto se riuscirà a sbloccare il risultato.

Consiglio di giocata: Vittoria Sassuolo (1), Over 2.5.