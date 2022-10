Pronostico El Clàsico espanol, Real Madrid – Barcelona, 16-10-2022, 9^ giornata Liga

Si infiamma la Domenica di calcio internazionale, con una supersfida per la 9^ giornata di Liga spagnola.

Il 16-10-2022, ore 16:15, allo “Estadio Santiago Bernabeu”, Madrid, il Real Madrid di Carletto Ancelotti ospita il Barcelona di Xavi per un “El Clàsico espanol” che infiamma già il campionato, essendo uno scontro al vertice !

Le due squadre sono cioè appaiate in vetta alla classifica a quota 22 punti, avendo cioè fatto finora lo stesso percorso in campionato, 7 vittorie e un pari, ed essendo quindi le uniche due ancora non sconfitte nel torneo.

Situazione che, perciò, potrebbe cambiare in questo match.

Al quale, entrambe, arrivano lanciate, nonostante il periodo di magra che attraversano tutte e due.

Reàl reduce dalla sofferta vittoria in campionato in casa del Getafe e dall’altrettanto sofferto pari in Champions League in casa dello Shakthar Donetsk.

In entrambi i casi, a testimonianza delle difficoltà, gol arrivati da difensori, Militao contro il Getafe e Rudiger contro lo Shakthar, quest’ultimo sul filo di lana, in pieno recupero.

In ogni caso i Blancos sono ancora imbattuti in stagione.

Non altrettanto si può dire dei catalani, che di sconfitte stagionali ne han già 2 sul groppone, entrambe nelle trasferte di Champions, contro Bayern ed Inter.

Blaugrana che anche nelle ultime gare stagionali hanno arrancato.

Nell’ultima di campionato vittoria stentata in casa contro il Celta Vigo, con gol abbastanza fortunoso di Pedri.

Nell’ultimo impegno stagionale, sempre in casa, spettacolare pari 3-3 contro l’Inter nella quarta giornata del girone di Champions League, con il vantaggio di Dembele e la doppietta di Lewandowski che ha tenuto a galla i blaugrana in un finale di gara quasi dominato dai nerazzurri.

E’ sfida totale, soprattutto fra due grandi bomber di razza: Karim Benzema, protagonista e capocannoniere della scorsa Champions, e giustappunto il già sopra citato Robert Lewandowski, a cui il cambio di nazione indi di filosofia calcistica non sembra, finora, aver sporcato troppo la vena realizzativa.

Pronostico e migliori quote Real – Barça.

Per l’ennesima volta, sembra un pronostico abbastanza complicato, come si conviene ai big match.

Entrambe vengono da un periodo di rallentamento, per così dire.

Entrambe son reduci da sofferti pareggi nei rispettivi ultimi impegni stagionali in Champions.

E anche in campionato sembrano aver arrancato negli ultimi impegni.

Fattore, questo, che potrebbe essere indicativo proprio del fatto che entrambe le squadre hanno conservato forze ed energie nelle ultime uscite, per prepararsi adeguatamente a questa grande classica, che, ripetiamolo, in questo momento vale la vetta della classifica.

Il fattore campo conta sempre secondo i bookmakers, che plausibilmente anche se non soprattutto per questo danno il Real per favorito.

La stessa agenzia, “Marathon Bet”, fornisce le quote più alte per i segni 1 e 2, rispettivamente 2.31 e 3.18.

Per l’appunto, dato il sopra citato periodo di magra recente per entrambe, potremmo aspettarci un match molto aperto.

Il Real potrebbe essere favorito dal fatto che il Barça è reduce dal prolifico e faticoso 3-3 con l’Inter, impegno provante sul piano psicologico prima che fisico.

Impegno che potrebbe avere tanto prosciugato le energie dei blaugrana quanto averne mandato su di giri il motore anche per questo Clasico.

Insomma, le premesse per un match aperto e spettacolare, magari anche con tanti gol, sembrano esserci.

Insomma, sembra gara da Over: 2.5 quotato a 1.54, 3.5 a 2.30, 4.5 paga 4 volte la posta, quote Stanleybet.

Probabili formazioni Real – Barça.

Real Madrid (4-3-3): Lunin, Carvajal, Alaba, Militao, Mendy, Modric, Kroos, Tchouameni, Vinicius, Benzema, Rodrygo. All. Carlo Ancelotti.





Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Garcia, Alonso, Pedri, Gavi, Kessie, Dembelè, Lewandowski, Ansu Fati. All. Xavi

Precedenti e statistiche Real – Barça.

Sono 271 in totale i precedenti, contando tutte le competizioni e sia sfide ufficiali che amichevoli.

Il leggero vantaggio del Real da idea del grande equilibrio della sfida, 120 vittorie madrilene contro 115 blaugrana, 46 i pareggi.

L’ultima sfida ufficiale risale a Domenica 20 Marzo 2022, in Liga, arrivò una strepitosa vittoria dei blaugrana, uno 0-4 che ha riesumato alla memoria la vecchia gloria del Barcelona del Tiki taka.

Doppietta di Aubameyang, Araujo e Ferràn Torres a sancire un successo senza storie.

Ultima vittoria Real in casa sua sempre in campionato, 10 Aprile 2021, Benzema e Kroos sancirono il successo, nell’ultimo Clàsico giocato da Leo Messi, che però non andò in gol, lo fece Mingueza.

Ultima sfida in assoluto l’amichevole della scorsa Domenica 24 Luglio 2022, all “Allegiant stadium” , a Paradise, Nevada, vicino Las Vegas, 1-0 Barça siglato da Raphinha.