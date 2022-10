Pronostico Derby della Mole Torino – Juventus, 15-10-2022, 10^ giornata Serie A

Il Sabato della Serie A si accende di interesse con il Derby più antico della storia del calcio italiano.

Il 15-10-2022, ore 18, allo stadio “Olimpico Grande Torino“, il Torino di Ivan Juric ospita la Juventus di Max Allegri per un Derby della Mole ad alto tasso di tensione, valevole come 10^ giornata di Serie A.

Situazione critica per entrambe le formazioni.

Il Toro non vince da 4 partite consecutive, e nell’ultimo impegno stagionale ha almeno interrotto la striscia di 3 sconfitte di fila, strappando un sofferente pari casalingo 1-1 contro l’Empoli, in gol Lukic a pareggiare la splendida rovesciata vincente di Destro.

Bianconeri che dal canto loro sono reduci da un periodo decisamente nero, dopo il doppio ko consecutivo 2-0 contro Milan e Maccabi Haifa.

Ha bruciato particolarmente la sconfitta contro gli israeliani in Champions, che potrebbe avere compromesso il cammino europeo.

Inoltre per i bianconeri 2 sconfitte nelle ultime altrettante trasferte di campionato-dove finora non han mai vinto-, entrambe senza segnare ed entrambe, curiosamente, in Lombardia.

Prima il clamoroso ko in casa del Monza, 1-0, con annessa prima storica vittoria in Serie A per il club brianzolo.

E poi la già citata pesantissima sconfitta nel big match di San Siro contro il Milan Campione d’Italia, un 2-0 senza storie, con una Juve quanto mai abulica, praticamente mai pericolosa.

Copione, come detto, ripetutosi in Israele in Champions.

Come finirà ?

Pronostico e migliori quote Toro-Juve.

Sappiamo quanto siano complicati i pronostici di sfide di un certo tipo, dei derby non ne parliamo.

Bookmakers che, comprensibilmente, danno comunque i bianconeri per favoriti: segno 1 a 3.2 con “Planetwin 365“, segno 2 a 2.42 con “Marathon Bet“.

Come detto, entrambe le squadre vivono un momento non facile.

Con il Toro che non trova la via della vittoria da un pò, e una Juve in totale crisi tecnico-tattica.

Fattore che potrebbe essere sfruttato dal gioco coriaceo e operaio dei granata.

Possibile una sfida, come quella della passata stagione, combattuta, ma accorta e contratta, senza grandi spunti e senza molti gol.

Un2.5 a 1.62, ma non da escludere Un1.5, a 2.85, quote “Stanleybet“.

Probabili formazioni Toro-Juve.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

Ballottaggi: Buongiorno 55% – Schuurs 45%, Radonjic 55% – Miranchuk 45%

Squalificati: –

Indisponibili: –

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Paredes, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic

Ballottaggi: Alex Sandro 55% – Cuadrado 45%, Kostic 55% – McKennie 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Chiesa, Jorge, De Sciglio, Pogba, Di Maria

Precedenti e statistiche Toro-Juve.

Questo sarà il Derby della Mole numero 253 in assoluto, contando tutte le competizioni, le amichevoli, e le gare valevoli come casa Toro e casa Juve.

Nelle precedenti 252 sfide, come era lecito aspettarsi, vantaggio bianconero, con 109 vittorie, contro le 74 toriniste, 69 i pareggi.

Restringendo il campo alle sfide ufficiali, sono, ad oggi, 204, con 90 vittorie bianconere tonde tonde, 56 vittorie granata, 58 pari.

Scremando ulteriormente il campo ai precedenti in campionato, sono, ad oggi, 182, con 80 vittorie juventine, e le restanti 102 sfide equamente suddivise fra vittorie granata e pareggi, giustappunto ovviamente 51 a testa.

Questo ultimo conteggio tiene tuttavia conto delle varie categorie del campionato italiano del passato.

Si può fare una ulteriore scrematura, riferendosi alle sfide precedenti nella Serie A vera e propria.

E in tal senso sono 154, con 74 vittorie juventine, 35 vittorie granata e 45 pareggi.

Altra statistica: nei 118 precedenti nell’attuale stadio “Olimpico Grande Torino”, ex “Stadio Mussolini” nonché Stadio Comunale, 56 vittorie bianconere, 29 vittorie toriniste, 33 pareggi.

Dominio Juve nelle ultime 7 sfide in casa granata, 6 vittorie e 1 pareggio.

L’ultimo precedente disputato sempre in un Sabato ottobrino, lo scorso 2 Ottobre 2021, e risolto, al termine di una sfida molto combattuta, da una prodezza di Manuel Locatelli a 4 dal 90′.

L’ultimo pari in casa Toro nella sfida precedente, il 3 Aprile 2021, spettacolare 2-2 con vantaggio bianconero dell’oramai lungodegente Federico Chiesa, prima della momentanea rimonta granata firmata dal pari di Antonio Sanabria, e definitivo pari bianconero con Cristiano Ronaldo.

L’ultima vittoria torinista in assoluto nel derby della Mole risale al 26 Aprile 2015, la Juve della prima stagione di Allegri fu sconfitta da un ottimo Toro, con le reti di Matteo Darmian e del grande ex di turno Quagliarella, a rimontare l’iniziale vantaggio Juve con Andrea Pirlo.