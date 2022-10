Pronostico Barcelona – Inter, 12-10-2022, 4^ giornata UEFA Champions League

Si infiamma la 4^ giornata della UEFA Champions League 2022/2023.

Un altro big match all’orizzonte: al “Camp Nou” il Barcelona di Xavi ospita l’Inter di Simone Inzaghi per il girone C.

I nerazzurri sono momentaneamente risorti, dopo un pessimo fine Settembre e un non buon inizio di Ottobre, con 2 vittorie di fila, seguite da altrettante vittorie consecutive.

Mini-filotto iniziato proprio con la vittoria nella gara di andata contro i blaugrana, l’1-0 sancito dal bel destro rasoterra dalla distanza di Hakan Calhanoglu a sancire una gara da capolavoro tattico-difensivo.

E proseguito con la vittoria di misura e sofferta 1-2 in casa del Sassuolo nella gara che ha aperto la 9^ giornata di Serie A, successo sancito dalla doppieta del redivivo Edin Dzeko.

Blaugrana che di recente stanno dimostrando un periodo di calo fisico, oltre che di mancanza della loro proverbiale esplosività.

Dopo la sconfitta contro l’Inter, hanno vinto di misura e in sofferenza e in modo anche fortunoso contro il Celta Vigo, 1-0 con gol abbastanza fortunato della giovane stella Pedri, di fatto involontariamente servito da un difensore avversario.

In questo match i nerazzurri cercano di rimanere in scia per coltivare le speranze di passaggio del turno.

Anche se una sconfitta non andrebbe a compromettere ancora niente, dato che, con i sopra citato successo dell’andata al Meazza, la banda dell’Inzaghino ha scavalcato nella classifica del girone persino i blaugrana, ferma alla misera quota di 3 punti in altrettanti match in questa Champions.

Come finirà ?

Pronostico e migliori quote Barça-Inter.

Altro pronostico complicato, come sostanzialmente tutti quelli dei big match.

Come deducibile da quanto scritto sopra, entrambe le formazioni vivono un periodo di lenta risalita, di scarso agonismo, insomma, in generale, non di totale brillantezza.

Fattore questo che potrebbe essere naturalmente determinante per il match.

Nel senso che una delle due potrebbe trovare proprio in questa gara lo sprint decisivo, e per ovvia conseguenza l’altra potrebbe farne le spese.

Sotto questo aspetto, i blaugrana potrebbero avere più fretta, avendo già perso 2 partite su 3 nel girone, entrambe le trasferte, contro Bayern e la stessa Inter all’andata.

I bookmakers, come era lecito attendersi, auspicano proprio la vittoria blaugrana, segno 1 a quota a 1.44 e segno 2 a quota 6.50 con “Stanleybet“.

Possiamo quindi aspettarci un buon numero di gol, Ov2.5 a 1.54, per chi auspica una vittoria blaugrana con tanti gol, la combo 1 + Ov2.5 quasi raddoppia la posta, 1.98 per la precisione, quote “Stanleybet“.

Probabili formazioni Barça-Inter.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric García, Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé. All. Xavi

INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martínez. All. Inzaghi

Precedenti e statistiche Barça-Inter.

Sono 11 i precedenti in assoluto in Champions fra le due formazioni, tutte in Champions, con netto vantaggio blaugrana, 6 vittorie contro 2, 3 i pareggi.

Catalani in grande vantaggio anche dal punto di vista delle marcature, il doppio rispetto agli avversari nerazzurri, 14 contro 7.

Una sfida che ha segnato anche l’epica pagina della stagione del Triplete nerazzurro.

Nel 2010, nel return match delle semifinali, la banda di Mourinho compì un altro capolavoro tattico-difensivo, anche superiore a quello già citato della sopra menzionata gara di andata.

Riuscendo a imbrigliare quel Barça, decisamente più scintillante sul piano della qualità del gioco rispetto a quello attuale – era il Barcelona Campione d’Europa e del Mondo in carica dei primi anni del Tiki taka di Guardiola, del giovane brillante Messi e vari altri.

I catalani non andarono oltre l’1-0, sancito da Piqué a 6 dal 90′, risultato che proiettò i nerazzurri nella Finale del Bernabeu vinta contro il Bayern.

In 7 sfide al Camp Nou, 6 vittorie blaugrana e 1 vittoria nerazzurra.

Inter vincente in casa catalana solo il 14 Gennaio 1970, 1-2 sancito da Boninsegna e Bertini, in mezzo momentaneo pari blaugrana con Fusté.

Era solo il secondo precedente spagnolo, i successivi 5 da allora tutti vinti dai padroni di casa.

Ultima sfida al Camp Nou il 2 Ottobre 2019, l’Inter di Antonio Conte passò in vantaggio già al 3′ con un contropiede fulminante di Lautaro Martinez, prima che i blaugrana allora guidati da Quique Setién rimontassero con la doppietta di Luis Suarez al 58′ e all’85’.