Pronostico Atalanta – Inter, 13-11-2022, 15^ giornata Serie A

Pronostico Atalanta Inter, lunch match della 15^ giornata di Serie A, Domenica 13 Novembre ore 12:30.

L’ultima Domenica di Serie A dell’anno solare 2022 si apre in modo sprint.

Ossia con uno spumeggiante derby che potremmo definire ‘corregional-cromatico’.

Giustappunto una sfida fra due squadre che condividono sia la regione, la Lombardia, che i colori sociali, il nero e l’azzurro.

Atalanta-Inter è il lunch match della 15^ giornata di Serie A, il 13-11-2022, ore 12:30, al “Gewiss Stadium” di Bergamo.

Squadre che arrivano a questa loro ultima gara dell’anno in una condizione molto particolare.

Orobici reduci da 2 sconfitte consecutive nonché 3 nelle ultime 4 partite.

Filotto iniziato con la prima sconfitta stagionale, il clamoroso 0-2 interno contro la Lazio di Sarri della scorsa Domenica 23 Ottobre, e proseguito, giustappunto, per quanto detto, con la doppia sconfitta, contro Napoli e, clamorosamente, Lecce, entrambe per 2-1.

Gli uomini di Gasperini sono quindi in una fase di declino che potrebbe comprometterne la permanenza nei piani alti della classifica.

Dal canto suo l’Inter è reduce da una bella, larga vittoria casalinga contro il Bologna, il 6-1 di San Siro a scacciare i fantasmi della sconfitta nel Derby d’Italia.

Successo nel segno di Dimarco, autore della sua prima doppietta nerazzurra, e di Dzeko, autore di un gol capolavoro.

Una sfida, quindi, che arriva perciò in un momento di stati di forma differenti.

Come può finire ?

Panoramica esterna del “Gewiss Stadium”

Pronostico e migliori quote Atalanta – Inter.

Siam sempre qui a decantare la banalità di quanto sia complicato un pronostico di un big match.

I bookmakers danno l’Inter come leggermente favorita, segno 2 a 2.33 con “Starcasinò”, contro il 3.06 per il segno 1 fornito da”Marathon Bet”

La Dea ha comunque un potenziale offensivo di prim’ordine, con uno Zapata apparentemente ritrovato e un Lookman che ha una buona media realizzativa.

Chissà che la potenza di fuoco dei bergamaschi non possa far breccia su una Inter che, come dimostrato già contro la Juventus, è capace di sbilanciarsi tanto, di lasciare maglie larghe, di aprirsi al contropiede avversario.

Una cosa possiam dare per certo: essendo, per entrambe, l’ultimo appuntamento dell’anno, non c’è ragione di risparmiarsi, quindi potremmo assistere ad una battaglia molto aperta, magari anche ad una gara molto ricca di gol da ambo le parti.

GG a 1.56, Ov3.5 a 2.55, la combo GG+Ov2.5 a 1.86, quote Stanleybet

Probabili formazioni Atalanta-Inter.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Mahele; Malinovskyi; Zapata, Lookman.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Precedenti e statistiche Atalanta-Inter.

Esistono 135 precedenti in assoluto fra le due formazioni, contando cioé sia le sfide di Bergamo che di Milano.

Inter in netto vantaggio con 72 vittorie, per quelle orobiche si invertono le cifre, appunto 27, 36 i pareggi.

Nella passata stagione entrambe le sfide in parità, in particolare senza gol il ritorno a Bergamo di Domenica 16 Gennaio 2022.

Ultima vittoria Inter Sabato 1 Agosto 2020, in epoca Covid la banda di Antonio Conte espugnò Bergamo 0-2, D’Ambrosio e Ashley Young decisero il match in 20 minuti.

Atalanta che non batte l’Inter in casa da Domenica 11 Novembre 2018.

La Dea del Gasp surclassò l’Inter di Spalletti con un netto 4-1 a Bergamo, Hateboer, Mancini, Djimsiti e Papu Gomez, momentaneo pari su rigore di Icardi per i milanesi.