Pronostico Atalanta-Bayer Leverkusen, 10-03-2022, andata ottavi UEFA Europa League

Si chiude la tre giorni europea.

E un’altra italiana tiene alte le speranze del nostro calcio.

Giovedì 10-03-2022, ore 21, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Bayer Leverkusen di Gerardo Seoane per la gara di andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League.

Agli orobici serve uno scossone ad una stagione piuttosto instabile, con un cammino europeo che potrebbe essere interessante.

Stando attenti a non snobbare l’impegno contro un Leverkusen autore di una buona stagione, in lotta per i piani alti della Bundesliga e usciti primi da un girone con Betis e Celtic in EuroLeague.

Pronostico e migliori quote Atalanta-Leverkusen

Due squadre che praticano un gioco intenso e operaio, in tal senso forse tedeschi più operai degli orobici.

Difficile formulare un pronostico.

Il parere dei bookmakers è particolare: si vede improbabile la vittoria di una o dell’altra: segno 1 a quota 2.24 con Marathon Bet, il 2 a 3.35 con Fantasyteam.

Suggeriamo una gara con gol da ambo le parti, GG a 1,51 , pari con gol a 4.20, quote Stanleybet.

Probabili formazioni Atalanta-Leverkusen.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié; Aranguiz, Palacios; Diaby, Wirtz, Adli; Alario

Precedenti e statistiche Atalanta-Leverkusen.

Sfida del tutto inedita.

Ma ha affrontato 2 tedesche nella sua storia, 4 doppie sfide con perfetto equilibrio, 1 vittoria a testa e 2 pari, equilibrio anche nei gol, 5 a testa

Nelle 2 sfide casalinghe una vittoria e un pari, il 12 Dicembre 1990 in Coppa UEFA sconfitto 1-0 il Koln – Colonia in italiano – dal gol di Nicolini, in tempi più recenti, 22 Febbraio 2018, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, pari 1-1 contro il Borussia Dortmund, vantaggio Toloi e pari di Schmelzer che qualificò i tedeschi.

Leverkusen che dal canto suo ha un bilancio negativo con le italiane, battute solo 5 volte su 21 precedenti, 5 anche i pareggi e 11 le sconfitte.

