Pronostici e Quote Serie A (6-7-8 Dicembre 2025)

La 14ª giornata della Serie A 2025-2026 si annuncia particolarmente ricca di spunti tecnici e sfide cruciali per la corsa ai rispettivi obiettivi. Il turno si disputerà tra il 6 e l’8 dicembre e presenta diversi incroci ad alta tensione: la Juventus farà visita al Napoli nel big match del sabato sera, mentre l’Inter ospiterà il Como per consolidare il percorso di vertice. Molto interessanti anche Verona-Atalanta, Lazio-Bologna e Torino-Milan, che potrebbero offrire indicazioni significative sulla corsa europea.

Secondo i modelli statistici e le proiezioni attuali, le squadre con maggior probabilità di vittoria sono Inter, Atalanta e Roma. Tuttavia, la giornata presenta diversi incontri equilibrati e potenziali sorprese, soprattutto nelle zone basse della classifica.

Schedina pronta – 14ª giornata Serie A (Tabella Pronostici)

DATA ORARIO PARTITA SCOMMESSA 6 dicembre 2025 15:00 Sassuolo-Fiorentina Over 2.5 6 dicembre 2025 18:00 Inter-Como COMBO 12 + GG 6 dicembre 2025 20:45 Verona-Atalanta COMBO 2 + NG 7 dicembre 2025 12:30 Cremonese-Lecce Under 2.5 7 dicembre 2025 15:00 Cagliari-Roma 2 7 dicembre 2025 18:00 Lazio-Bologna COMBO 12 + Over 2.5 7 dicembre 2025 20:45 Napoli-Juventus GG 8 dicembre 2025 15:00 Pisa-Parma COMBO 1X + Under 2.5 8 dicembre 2025 18:00 Udinese-Genoa COMBO 1X + Over 1.5 8 dicembre 2025 20:45 Torino-Milan 2

Di seguito l’analisi approfondita match per match, seguita dalla schedina pronta con tabella completa.

Sassuolo-Fiorentina (6 dicembre, ore 15:00)

Si prevede una gara movimentata: il Sassuolo tende a subire molto ma allo stesso tempo crea numerose occasioni, mentre la Fiorentina porta sempre ritmo e possesso. Entrambe le squadre hanno una forte propensione al gol, con difese non sempre impeccabili. La scelta dell’Over 2.5 è coerente con gli ultimi risultati e con il livello offensivo delle due formazioni.

Inter-Como (6 dicembre, ore 18:00)

L’Inter parte nettamente favorita, ma il Como sta dimostrando personalità nelle sfide contro le grandi. Possibile partita aperta, con almeno un gol ospite. La doppia COMBO 12 + GG riflette un match movimentato, in cui l’Inter dovrebbe prevalere ma con possibilità di rete avversaria.

Verona-Atalanta (6 dicembre, ore 20:45)

L’Atalanta è squadra più completa e continua, soprattutto contro avversari di media classifica. Il Verona può chiudersi ma fatica a segnare contro difese organizzate. La soluzione 2 + NG appare la più logica per valori e dinamiche tattiche.

Cremonese-Lecce (7 dicembre, ore 12:30)

Match equilibrato e molto bloccato nella prima parte della giornata. Entrambe le squadre preferiscono attendere e ripartire, per cui l’Under 2.5 è altamente probabile, soprattutto nel lunch match.

Cagliari-Roma (7 dicembre, ore 15:00)

La Roma è più strutturata tecnicamente, soprattutto nelle transizioni offensive. Il Cagliari in casa può essere pericoloso, ma la qualità dei giallorossi li rende favoriti. Il segno 2 è una scelta concreta.

Lazio-Bologna (7 dicembre, ore 18:00)

Sfida fra due delle squadre più propositive del campionato. La Lazio alza molto il baricentro, mentre il Bologna è una delle migliori realtà per intensità offensiva. Partita che dovrebbe prevedere molti gol e pochi calcoli: COMBO 12 + Over 2.5.

Napoli-Juventus (7 dicembre, ore 20:45)

Il big match del turno. Napoli e Juventus si affrontano solitamente in gare aperte, con occasioni da entrambe le parti. Le statistiche recenti indicano equilibrio e almeno un gol per lato: il GG è la scelta più coerente.

Pisa-Parma (8 dicembre, ore 15:00)

Il Pisa in casa è ostico e difficilmente concede la sconfitta, mentre il Parma tende a giocare partite tattiche e poco spettacolari fuori casa. La COMBO 1X + Under 2.5 intercetta perfettamente l’andamento previsto.

Udinese-Genoa (8 dicembre, ore 18:00)

Entrambe squadre imprevedibili ma capaci di creare pericoli. L’Udinese ha leggero vantaggio interno, mentre il Genoa ha mostrato grande capacità di reazione. La scelta migliore è 1X + Over 1.5.

Torino-Milan (8 dicembre, ore 20:45)

Il Torino alza intensità e pressing nelle gare interne, ma il Milan ha qualità superiore e più soluzioni offensive. La condizione rossonera consente di puntare sul segno 2.

