Lecce – Juventus LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 36° Giornata

Dove vedere Lecce – Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 36° Giornata Serie A, Sabato 9 Maggio ore 20:45.

Lecce-Juventus al via del Mare mette in palio punti pesantissimi per obiettivi completamente diversi, ma ugualmente decisivi nel finale di Serie A.

Sabato sera, allo Stadio Via del Mare, il Lecce di Eusebio Di Francesco ospiterà una Juventus ancora impegnata nella corsa alla qualificazione alla Champions League, mentre la squadra di casa dovrà cercare un risultato utile per allontanare definitivamente il pericolo retrocessione.

A tre giornate dalla conclusione del campionato, ogni dettaglio può cambiare il peso della classifica. La Juventus arriva in Puglia con la necessità di blindare un posto tra le prime quattro, traguardo fondamentale sia dal punto di vista sportivo sia per la programmazione della prossima stagione.

Il Lecce, invece, non può ancora considerarsi al sicuro e sa che conquistare punti contro una grande del campionato avrebbe un valore enorme nella lotta salvezza.

La sfida del Via del Mare si presenta quindi come una partita ad alta tensione, con due squadre spinte da motivazioni forti ma differenti. I bianconeri avranno l’obbligo di imporre la propria qualità e di non sprecare l’occasione in un momento cruciale della stagione, mentre i giallorossi proveranno a sfruttare il fattore campo, l’intensità e il sostegno del pubblico per mettere in difficoltà una rivale superiore sul piano tecnico.

Per il Lecce, affrontare la Juventus significa misurarsi con una delle squadre più attrezzate della Serie A, ma anche avere l’opportunità di trasformare una serata complicata in un possibile passo decisivo verso la permanenza nella massima categoria.

Per la Juventus, invece, la trasferta in Salento rappresenta una tappa da non sbagliare nella corsa all’Europa più importante, con la pressione di dover chiudere il campionato senza lasciare punti pesanti lungo il percorso.

Probabili Formazioni di Lecce – Juventus:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Cheddira. All. Di Francesco.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

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Dove vedere Lecce-Juventus in Diretta TV e Streaming

Lecce-Juventus si gioca sabato 9 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Via del Mare e sarà trasmessa in Diretta TV e Diretta Streaming su DAZN e Sky.

📺 Diretta TV

La partita sarà visibile su:

Sky Sport Uno, canale 201

Sky Sport Calcio, canale 202

Sky Sport 4K, canale 213

Zona DAZN, canale 214 di Sky

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📱 Diretta streaming

Lecce-Juventus sarà disponibile su:

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NOW secondo le modalità previste dalla piattaforma

Telecronisti

Su DAZN: Pierluigi Pardo con commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Su Sky: Stefano Borghi con commento tecnico di Massimo Gobbi

Come arriva la Juventus:

La Juventus arriva alla trasferta contro il Lecce in uno dei momenti più delicati della sua stagione. La corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League si è complicata dopo l’ultimo turno di campionato, con il margine sul quarto posto che si è ridotto ancora e con le inseguitrici pronte ad approfittare di ogni passo falso.

I bianconeri non possono più permettersi esitazioni, perché a tre giornate dalla fine ogni punto può pesare in modo decisivo sulla classifica e sulla programmazione futura del club.

La squadra di Luciano Spalletti ha sprecato una grande occasione per mettere pressione al Milan e provare il sorpasso, ma il pareggio dell’ultimo weekend ha riaperto diversi scenari.

La Roma, quinta in classifica, si è portata a una sola lunghezza dai bianconeri, mentre anche il Como resta ancora agganciato alla lotta europea, pur partendo da una posizione più esterna.

Questo rende il viaggio al Via del Mare ancora più importante, perché una vittoria permetterebbe alla Juventus di proteggere la propria posizione e di respingere l’assalto delle rivali.

Il problema principale nasce dalla difficoltà dei bianconeri nel trasformare il controllo della partita in risultati pieni. Dopo lo 0-0 contro il Milan, la Juventus non è riuscita ad andare oltre un altro pareggio, ancora più deludente, contro un Hellas Verona già retrocesso.

Nonostante il dominio territoriale e una partita condotta per lunghi tratti nella metà campo avversaria, la squadra torinese ha faticato a trovare lucidità negli ultimi metri, confermando una certa mancanza di concretezza nei momenti chiave.

Contro un avversario ormai senza reali obiettivi di classifica, la Juventus ha dovuto affidarsi a una situazione da palla inattiva per evitare una sconfitta pesante sul piano psicologico.

Il gol del pareggio firmato da Dusan Vlahovic, entrato dalla panchina, ha salvato i bianconeri da una serata che avrebbe potuto complicare ulteriormente la rincorsa alla Champions League. Resta però la sensazione di una squadra solida, ma non sempre brillante, capace di costruire tanto senza riuscire a chiudere le partite con la forza richiesta da una grande.

Il quadro generale, però, non è completamente negativo. La Juventus ha raccolto 19 punti nelle ultime nove giornate di Serie A, un rendimento inferiore soltanto a quello del Napoli nello stesso periodo. Questo dato dimostra che, al di là delle ultime occasioni sprecate, la squadra di Luciano Spalletti ha trovato una continuità importante nella fase decisiva del campionato.

Anche la fase difensiva resta uno dei punti di forza principali, con appena cinque gol subiti in questo arco di partite.

La striscia positiva conferma una squadra difficile da battere. La Juventus è imbattuta da dieci gare complessive tra campionato e coppe e, nelle ultime trasferte, ha mostrato una solidità particolarmente evidente.

I bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata in tre partite esterne consecutive, un segnale importante in vista di una sfida come quella contro il Lecce, dove la gestione della pressione ambientale e delle ripartenze avversarie sarà fondamentale.

Anche la tradizione recente al Via del Mare sorride alla Juventus. Dall’inizio del secolo, i bianconeri hanno perso soltanto una volta in dodici trasferte di campionato contro il Lecce, con l’unica sconfitta che risale ormai a più di dieci anni fa.

È un precedente favorevole, ma non sufficiente per abbassare la tensione: il Lecce ha bisogno di punti salvezza e proverà a trasformare la partita in una battaglia fisica e mentale, mentre la Juventus dovrà dimostrare di avere maturità, lucidità e fame per proteggere il proprio posto nella zona Champions League.

Come arriva il Lecce:

Il Lecce dovrà provare a sfidare anche una tradizione recente molto sfavorevole. Tra casa e trasferta, i giallorossi non vincono da undici confronti di Serie A contro la Juventus, un dato che racconta la difficoltà storica della sfida e il peso tecnico dell’avversario. Il pareggio per 1-1 ottenuto a Torino nella gara d’andata, però, rappresenta un precedente incoraggiante: ripetere quel risultato allo Stadio Via del Mare sarebbe prezioso in una fase del campionato in cui ogni punto può avvicinare la salvezza.

La squadra salentina si prepara a vivere un’altra partita ad altissima tensione nella propria corsa per restare in Serie A. L’obiettivo è conquistare la quinta stagione consecutiva nel massimo campionato italiano, un traguardo che avrebbe un valore enorme per il club, per la piazza e per tutto l’ambiente giallorosso. La lotta resta aperta, perché il Lecce è ancora coinvolto nel duello con la Cremonese, attualmente diciottesima, per evitare l’ultimo posto che porta in Serie B.

Il successo dell’ultima giornata ha cambiato parzialmente il peso della classifica. Prima della vittoria contro il Pisa, il Lecce aveva raccolto appena due punti nelle sei partite precedenti, un rendimento che aveva aumentato pressione, dubbi e timori. Il 2-1 ottenuto contro la squadra toscana ha permesso ai giallorossi di superare in una sola gara il bottino conquistato nelle settimane precedenti, dando ossigeno alla classifica e restituendo fiducia a un gruppo che aveva urgente bisogno di una risposta concreta.

Quella vittoria ha avuto un doppio significato. Da una parte ha condannato il Pisa alla retrocessione matematica, dall’altra ha permesso al Lecce di portarsi a quattro punti di vantaggio sulla zona rossa con tre giornate ancora da disputare. Il margine non è ancora sufficiente per sentirsi al sicuro, ma rappresenta una base importante da difendere in un finale in cui la gestione emotiva può contare quanto la qualità tecnica.

Il dato storico recente offre un segnale incoraggiante, ma non autorizza distrazioni. Negli ultimi cinque anni, soltanto una squadra è retrocessa dopo aver conquistato almeno 32 punti nelle prime 35 giornate: il Frosinone nella stagione 2023-2024, guidato proprio da Eusebio Di Francesco. È un precedente che il tecnico conosce bene e che rende ancora più forte la necessità di chiudere i conti il prima possibile, evitando di arrivare all’ultima giornata con il destino ancora sospeso.

Per Eusebio Di Francesco, la sfida salvezza del Lecce ha anche un peso personale. Dopo la retrocessione con il Frosinone e quella successiva con il Venezia, l’allenatore vuole interrompere una serie negativa che ha segnato le sue ultime esperienze in panchina. Salvare il Lecce significherebbe cambiare il racconto della sua stagione, dare continuità al progetto giallorosso e confermare la squadra salentina tra le realtà più resistenti della Serie A recente.

Pronostico di Lecce – Juventus:

Il pronostico di Lecce-Juventus porta verso il successo bianconero per 0-2, un risultato che rispecchierebbe la differenza tecnica tra le due squadre e il diverso peso offensivo mostrato nell’ultimo periodo.

La Juventus di Luciano Spalletti, da quando ha cambiato passo a novembre, ha dimostrato di saper costruire occasioni con continuità, anche se non sempre è riuscita a trasformare il dominio territoriale in vittorie nette.

Il problema principale dei bianconeri, nelle ultime uscite, non è stato tanto arrivare negli ultimi metri, quanto concretizzare con freddezza le situazioni create.

La trasferta dello Stadio Via del Mare, però, può rappresentare una buona occasione per ritrovare maggiore efficacia sotto porta. Alcuni uomini chiave del reparto offensivo stanno recuperando condizione e questo può dare alla Juventus più soluzioni, più profondità e più presenza nell’area avversaria.

In una partita da vincere per blindare la corsa alla Champions League, la qualità dei bianconeri dovrebbe emergere soprattutto nella gestione dei momenti decisivi.

Il Lecce arriva alla sfida con maggiore compattezza difensiva rispetto alle settimane più complicate, ma continua a mostrare limiti evidenti nella produzione offensiva.

I giallorossi hanno bisogno di punti per avvicinarsi alla salvezza, ma contro una Juventus solida, imbattuta da diverse partite e capace di mantenere spesso la porta inviolata lontano da casa, trovare spazi potrebbe diventare molto difficile.

Per questo motivo, lo 0-2 in favore della Juventus appare uno scenario credibile. I bianconeri hanno motivazioni forti, una struttura più affidabile e una rosa superiore, mentre il Lecce potrebbe faticare a creare pericoli reali nonostante il sostegno del proprio pubblico.

Una vittoria esterna permetterebbe alla squadra di Luciano Spalletti di compiere un passo pesante verso la qualificazione alla prossima Champions League, lasciando ai salentini ancora lavoro da fare nella corsa salvezza.