Pronostici e Quote Europei 2024: le favorite per la vittoria

Pronostici e quote Europei ci calcio 2024: analisi completa dei gironi e delle nazionali favorite per la vittoria finale

Manca oramai veramente poco all’inizio della nuova edizione degli Europei 2024 che avranno luogo in Germania e che vedranno le principali Nazionali del continente fronteggiarsi con tutte le proprie armi a disposizioni nel tentativo di arrivare al successo finale.

Pronostico e favorite vittoria Euro 2024:

L’Italia di Spalletti è Campione d’Europa in carica avendo vinto il titolo 3 anni fa il titolo. Gli azzurri all’epoca guidati da Roberto Mancini vinsero l’11 luglio 2021 la finale di Wembley contro i padroni di casa dell’Inghilterra ai calci di rigore.

Quest’anno favorite su tutte sono Inghilterra, Francia ed i padroni di casa della Germania.

L’Inghilterra è reduce dalla delusione dell’ultima finale persa contro l’Italia in casa e dopo aver riconfermato Soutghate sulla panchina è una delle prime candidate alla partecipazione in finale. Gli inglesi possono contare sul bomber del Bayern Monaco Harry Kane, l’estro di Phil Foden e la tecnica di Bellingham e Bukayo Saka.

I transalpini, invece, saranno capeggiati dal solito Deschamps dopo essersi arresi nella precedente edizione agli ottavi di finale contro i vicini della Svizzera, punteranno ad alzare il trofeo in modo tale da staccare nell’albo d’oro degli Europei l’Italia ed agganciare la Spagna con 3 titoli. I francesi possono contare sul bomber Kylian Mbappé che è tra i favoriti per il titolo di capocannoniere di Euro 2024 e altri calciatori di valore come Antoine Griezmann, Theo Hernandez, Kantè e Olivier Giroud.

Attenzione, però, anche alla Germania che dall’arrivo del giovane tecnico, Nagelsmann sta dimostrando di saper offrire un ottimo calcio, soprattutto offensivo, senza però rinunciare mai ad avere la palla tra i piedi.

I tedeschi oltre a poter contare sul fattore casa, potranno attingere da fonti di gioventù ed esperienza che potrebbero essere l’arma in più del gruppo di Nagelsmann come dimostrano la presenza nell’11 titolare di Kroos e Rudiger freschi campioni d’Europa con il Real Madrid, ma anche quella di Fullkrug, Schlotterbeck, Muller e Kimmich. Inoltre i tedeschi possono contare sul blocco del Bayern Monaco con Thomas Müller, Leroy Sané e Serge Gnabry.

Ultime, ma non per importanza, sono Italia e Spagna, le quali arriveranno all’Europeo rispettivamente allenate da Luciano Spalletti e da Luis De La Fuente.

Per gli azzurri l’obiettivo sarà quello di difendere il titolo di campioni in carica del torneo, anche se dalle ultime uscite contro Turchia e Bosnia sono apparse ancora parecchie imperfezioni nell’ingranaggio tattico voluto dal tecnico ex Napoli, questo perché gli azzurri hanno inevitabilmente dovuta abbandonare l’ossatura del’4-3-3 lasciata da Mancini, per dedicarsi ad un 3-4-3 che meglio si adattava alle caratteristiche dei giocatori convocati dall’attuale Ct. Insomma sarà sicuramente difficile per gli azzurri riconfermarsi, anche perché l’Italia si è sempre dimostrata essere una Nazionale che riesce ad esaltarsi quando parte in sordina e non certo quando è chiamata a mantenere i pronostici, ma sicuramente gli azzurri non lasceranno nulla di intentato nel tentativo volerci riuscire.

Gli Spagnoli, invece, arrivano con condizioni del tutto diverse, dall’arrivo di De La Fuente, questi ultimi infatti, hanno lasciato intravedere un nuovo potenziale che si è espresso in tutto e per tutto nelle 11 vittorie raccolte nelle ultime 14 uscite della nazionale iberica. Numeri che rilanciano la Spagna ad esser presa in seria considerazione per essere una delle principali protagoniste del torneo e per riportare in patria un successo che manca oramai da oltre 12 anni. La Spagna può puntare su diversi calciatori tecnici e veloci come Ferran Torres e Lamine Yamal oltre che sul bomber di esperienza come Alvaro Morata.

Infine bisogna inevitabilmente citare le altre due potenziali antagoniste europee quali Belgio e Portogallo, entrambe le Nazionali sono state collocate dai sorteggi in due gironi nei quali non dovrebbero avere rischi di mancato passaggio del turno. Il Belgio se la vedrà, infatti, con Romania, Slovacchia e Ucraina, mentre il Portogallo di Cristiano Ronaldo alla sua ultima apparizione in questa competizione fronteggerà Georgia, Turchia e Repubblica Ceca.

Europei 2024: favorite vittoria dei gironi

Ovviamente le nazionali favorite la vittoria finale a Euro 2024 sono anche quelle che secondo i bookmakers hanno maggiore probabilità di vincere il proprio girone.

La Germania è favoritissima per la vittoria nel Gruppo A ed è quotata a 1.40, a seguire c’è la Svizzera quotata a 5, poi l’Ungheria a 9.00 e la Scozia a 11.00.

La Spagna è invece favorita nel Gruppo B con una quota di 1.80 davanti all’Italia, data a 3.00. La Croazia viene quotata a 5.00 mentre l’Albania a 31.00.



Nel gruppo C favoritissima è l’Inghilterra, quotata a 1.40 davanti alla Danimarca quotata a 6.00 e la Serbia a 7.00. La Slovenia invece è quotata a 17.00.

Nel Gruppo D parte favorita la Francia quotata a 1.50, a seguire c’è l’Olanda offerta a 3.80. L’Austria è quotata a 8.00 mentre la Polonia a 15.00.

Nel Gruppo E favorito è il Belgio, quotato a 1.50. L’Ucraina è la seconda favorita quotata a 4.5 mentre la Romania è quotata a 7.5.

Nel Gruppo F infine il ruolo nazionale favorita spetta al Portogallo quotato a 1.40 davanti alla Turchia la cui vittoria nel girone è data a 5.00. A seguire c’è la Repubblica Ceca quotata a 7 e la Georgia a 15.00.

Europei 2024: quote probabili finaliste

Le nazionali che vengono date per favorite alla vittoria finale degli Europei 2024 sono naturalmente anche quelle con più elevate possibilità di arrivare in fondo alla manifestazione ossia alla finale dell’11 luglio.

Le quote sulle finaliste di Euro 2024 danno Francia e Inghilterra favorite su tutte quotate rispettivamente a 2.50 e 2.60. A seguire c’è la Germania a 3.75. A seguire c’è il Portogallo quotato a 4.00, la Spagna bancata a 4.50, l’Olanda a 7.00 e il Belgio a 7.85. L’Italia è ottava nella lista delle possibili finaliste ed è quotata a 8.00.

Staccate tutte le altre nazionali con Danimarca a 15.00 e Croazia a 16.00.

Le possibili sorprese a Euro 2024

Tra le candidate che potrebbero metter seriamente in difficoltà le favorite al successo finale troviamo in prima linea la Danimarca, del tecnico Hjulmand. I danesi si sono lanciati ben oltre le aspettative già nella scorsa edizione arrivando in semifinale e arrendendosi poi solo all’Inghilterra. Nonostante numerosi interpreti siano diversi da quelli di qualche anno fa, l’ossatura tattica della rosa rimane essenzialmente quella e non è da escludere che i danesi possano dar fastidio ancora una volta alle grandi.

Così come Croazia, Svizzera e Ucraina, queste ultime rientrano perfettamente nella categoria delle outsider. I Croati sono oramai anni che da scommessa si trasformano in splendide realtà fronteggiando al meglio le varie big con tanto finale mondiale raccolta e poi persa contro la Francia. Per quanto riguarda Svizzera e Ucraina, i primi sono anni che dimostrano che sottovalutarli potrebbe rilevarsi estremamente fatale, ne sa qualcosa la Francia che lo scorso Europeo è stata buttata fuori agli ottavi proprio da questi ultimi agli ottavi di finale. Infine l’Ucraina è la Nazionale che metterà in mostra il potenziale dei propri talenti quali Mudryk, Malinovsky, Yaremchuk e i due talenti del Girona estremamente al centro di questa sessione di calciomercato invernale Dovbyk e Tsygankov.

Le quote dei principali Bookmakers sulle favorite per Euro2024:

I principali bookmakers vedono l’Italia detentrice del titolo europeo come outsider insieme a nazionali come Portogallo, Olanda e Belgio. La vittoria del secondo europeo consecutivo degli azzurri è quotata a 17.00 su William Hill, 16.00 su Sisal e 15.00 sulle altre lavagne Bet365 e Snai .

La prima favorita per la vittoria degli Europei è l’Inghilterra di Southgate quotata a 4.00: i britannici hanno sfiorato la vittoria a luglio 2021 venendo battuti ai calci di rigore nella finale di Wembley dall’Italia e questa volta cercheranno di vendicare la bruciante sconfitta puntando sulla qualità dei propri giocatori con Bellingham su tutti.

A seguire la seconda favorita è la Francia di Deschamps quotata a 4.50. I transalpini come accade ormai da diversi anni partono tra le favorite per la vittoria della competizione continentale. L’undici di Deschamps negli anni è cambiato ma ha sempre la stessa identità e quest’anno guidati dal solito Mbappé puntano dritti al successo.

L’ultima vittoria della Francia risale a Euro 2000 in Olanda quando nella finale di Rotterdam batterono l’Italia.

Nel 2016 i francesi sono stati sconfitti in casa a Parigi dal Portogallo.

A seguire ci sono i padroni di casa della Germania a quota 7.00 vicini a Portogallo e Spagna quotati a 9.00.

Inghilterra: quota 4.00

Francia: quota 4.50

Germania: quota 7.00

Portogallo: quota 9.00

Spagna: quota 9.00

Belgio: quota 16.00

Italia: quota 16.00

Olanda: quota 18.00

Croazia: quota 33.00

Danimarca: quota 33.00

Le altre nazionali sono tutte oltre quota 66.00.

Albo d’oro degli Europei di calcio

Le due nazionali che hanno vinto più volte in assoluto gli Europei di calcio sono la Germania (1972, 1980 e 1996) e la Spagna (1964, 2008 e 2012) con tre vittorie ciascuna.

A seguire con due successi a testa ci sono l’Italia (vittoriosa nelle edizioni del 1968 e del 2020, disputata nel 2021) e la Francia (con i 2 titoli conquistati nel 1984 e nel 2000).

Una vittoria invece per Unione Sovietica (1960), Cecoslovacchia (1976), Portogallo (2016), Olanda (1988), Danimarca (1992) e Grecia (2004).

La Spagna è l’unica nazionale ad aver vinto due edizioni consecutive degli Europei.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.