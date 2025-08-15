Pronostici calcio oggi Venerdì 15 Agosto 2025: consigli su multiple, gol e over

Pronostici Calcio Oggi by StadioSport.it

Il palinsesto italiano di oggi è dominato dalla Coppa Italia, con match ad eliminazione diretta che promettono spettacolo e possibili sorprese. Abbiamo selezionato le sfide più interessanti del giorno per una schedina mirata, unendo scelte sicure e qualche pronostico ad alta quota. Come sempre, ricordiamo che nessuna previsione può garantire vincite, ma può offrire spunti utili per costruire multiple o sistemi

⚠️ Avviso: Questi pronostici non sono garanzia di vincita, ma analisi basate su dati statistici e stato di forma. La selezione odierna comprende partite studiate per multiple e scommesse mirate, sfruttando anche i bonus benvenuto dei bookmaker.

Sassuolo-Catanzaro (ore 18:30)

Il Sassuolo, tornato in Serie A, debutta in Coppa Italia davanti al proprio pubblico. Il Catanzaro, solido in Serie B, proverà a mettere in difficoltà i neroverdi, ma la differenza tecnica dovrebbe farsi sentire.

Pronostico: 1 secco

Lecce-Juve Stabia (ore 20:45)

Sfida che promette intensità al Via del Mare. Il Lecce parte favorito grazie a una rosa più competitiva, ma la Juve Stabia ha dimostrato in passato di poter sorprendere in gare secche.

Pronostico: 1 secco

Empoli-Reggiana (ore 18:00)

Partita equilibrata, con l’Empoli leggermente favorito. La Reggiana però ha un attacco in grado di trovare la rete anche fuori casa, rendendo possibile una gara da gol su entrambi i fronti.

Pronostico: Gol

Tabella pronostici di oggi Venerdì 15 Agosto 2025 – Coppa Italia

