Pronostici calcio oggi Venerdì 15 Agosto 2025: consigli su multiple, gol e over

Il palinsesto italiano di oggi è dominato dalla Coppa Italia, con match ad eliminazione diretta che promettono spettacolo e possibili sorprese. Abbiamo selezionato le sfide più interessanti del giorno per una schedina mirata, unendo scelte sicure e qualche pronostico ad alta quota. Come sempre, ricordiamo che nessuna previsione può garantire vincite, ma può offrire spunti utili per costruire multiple o sistemi
Sassuolo-Catanzaro (ore 18:30)
Il Sassuolo, tornato in Serie A, debutta in Coppa Italia davanti al proprio pubblico. Il Catanzaro, solido in Serie B, proverà a mettere in difficoltà i neroverdi, ma la differenza tecnica dovrebbe farsi sentire.
Pronostico: 1 secco
Lecce-Juve Stabia (ore 20:45)
Sfida che promette intensità al Via del Mare. Il Lecce parte favorito grazie a una rosa più competitiva, ma la Juve Stabia ha dimostrato in passato di poter sorprendere in gare secche.
Pronostico: 1 secco
Empoli-Reggiana (ore 18:00)
Partita equilibrata, con l’Empoli leggermente favorito. La Reggiana però ha un attacco in grado di trovare la rete anche fuori casa, rendendo possibile una gara da gol su entrambi i fronti.
Pronostico: Gol
Tabella pronostici di oggi Venerdì 15 Agosto 2025 – Coppa Italia
|Partita
|Competizione
|Orario
|Pronostico
|Sassuolo-Catanzaro
|Coppa Italia
|18:30
|1
|Lecce-Juve Stabia
|Coppa Italia
|20:45
|1
|Empoli-Reggiana
|Coppa Italia
|18:00
|Gol