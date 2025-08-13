Pronostici calcio oggi Mercoledì 13 Agosto 2025 – Coppe e sfide da brividi tra Inghilterra e Sud America

Pronostici Calcio Oggi by StadioSport.it

Il mercoledì regala un palinsesto ricco di fascino e tensione, con match che spaziano dal primo turno di EFL Cup inglese fino agli ottavi di finale di Copa Libertadores. In Inghilterra le squadre di Championship e League One si sfidano a viso aperto in gare secche che non ammettono calcoli, mentre in Sud America iniziano le prime sfide a eliminazione diretta, dove ogni gol può valere una stagione. Una giornata perfetta per chi ama incrociare partite di contesti diversi e cercare il giusto equilibrio tra rischi e opportunità.

⚠️ Avviso: Le previsioni proposte non sono garanzia di vincita, ma spunti utili per costruire multiple mirate, sfruttando anche eventuali bonus benvenuto dei bookmaker. La selezione di oggi comprende 5 partite analizzate nel dettaglio, ideali sia per una multipla ad alta quota sia per sistemi che ammettano un margine di errore.

Bolton – Sheffield Wed (ore 20:45)

Il Bolton ha iniziato la League One con un convincente 2-0 sul Plymouth e vuole dare continuità sfruttando il fattore campo. Lo Sheffield Wed, invece, è reduce da un’amara sconfitta in Championship contro il Leicester, subita in rimonta. Gara che promette equilibrio ma anche occasioni da entrambe le parti.

Pronostico consigliato: Gol

Huddersfield – Leicester (ore 20:45)

Huddersfield in fiducia dopo il successo esterno contro il Reading, mentre il Leicester ha esordito in Championship superando proprio lo Sheffield Wed grazie a due reti di difensori centrali. I Foxes partono favoriti, ma l’EFL Cup regala spesso sorprese e la prudenza è d’obbligo.

Pronostico consigliato: X2 + Multigol 1-4

Birmingham – Sheffield Utd (ore 21:00)

Birmingham beffato all’ultimo minuto contro l’Ipswich, ma con una buona prestazione complessiva. Sheffield Utd chiamato a reagire dopo il pesante 1-4 incassato dal Bristol City. Padroni di casa leggermente favoriti, ma possibile gara vivace.

Pronostico consigliato: 1 fisso

Cerro Porteño – Estudiantes (ore 00:00)

Gli ottavi di Libertadores si aprono con una sfida tra due club storici. Cerro Porteño ha chiuso secondo nel girone dietro al Palmeiras, mentre l’Estudiantes ha vinto il proprio gruppo grazie alla differenza reti. Match che potrebbe restare bloccato a lungo, con prudenza in entrambe le fasi.

Pronostico consigliato: Under 2.5

Flamengo – Internacional (ore 02:30)

Maracanã pronto a spingere il Flamengo verso un risultato positivo nell’andata. La squadra di Filipe Luis arriva dal secondo posto nel girone, mentre l’Internacional ha chiuso primo nel proprio. Match che potrebbe decidersi nei primi episodi, con i padroni di casa favoriti.

Pronostico consigliato: 1 fisso

🎁 Ecco i migliori Bonus di Benvenuto dei Bookmakers Confrontare le quote è importante, ma se sei un nuovo utente, scopri anche i bonus di registrazione più vantaggiosi 👇 🔹 EUROBET 🎯 Welcome Bonus Sport

💥 Bonus fino a 1000€ + 7€ al deposito Scommesse 👉 Vai al sito

🔹 StarVegas 🎁 Bonus di Benvenuto

💥 500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto 👉 Vai al sito

🔹 ADMIRALBET 🎯 Registrati con SPID e ricevi:

💥 500 FREE SPIN + 4.500€ BONUS 👉 Vai al sito