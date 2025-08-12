Pronostici calcio oggi Martedì 12 Agosto 2025 – Champions League in primo piano con spareggi decisivi

Pronostici Calcio Oggi by StadioSport.it

La giornata di martedì regala un programma ricchissimo per gli appassionati di calcio internazionale. La scena è dominata dal ritorno del terzo turno preliminare di Champions League, con sfide che decideranno chi proseguirà verso i playoff e chi invece vedrà infrangersi il sogno europeo.

Dal calore di Belgrado alla compattezza di Copenaghen, passando per match aperti e ricchi di incognite come quelli di Pafos e Budapest, ogni incontro porta con sé tensione e motivazioni altissime. Una giornata perfetta per costruire multiple studiate e cercare il colpo vincente sfruttando partite dal grande equilibrio ma con favoriti chiari.

⚠️ Avviso: Le previsioni proposte non sono garanzia di vincita, ma spunti utili per costruire multiple mirate, sfruttando anche eventuali bonus benvenuto dei bookmaker. La selezione di oggi comprende 5 partite studiate nel dettaglio, perfette sia per una multipla ad alta quota, sia per sistemi che ammettano un margine di errore.

Pafos – Dinamo Kiev (ore 19:00)

Dopo l’inaspettato 1-0 ottenuto in Polonia, il Pafos si presenta al ritorno con un prezioso vantaggio, frutto del gol di Anderson Silva. La Dinamo Kiev, però, ha esperienza e qualità per ribaltare il punteggio e cercherà di farlo imponendo ritmo e pressing fin dai primi minuti. I ciprioti proveranno a difendere con ordine e colpire in ripartenza, ma l’equilibrio potrebbe reggere per buona parte del match.

Pronostico consigliato: X2 + Multigol 1-5

Viktoria Plzen – Rangers (ore 19:00)

I Rangers hanno ipotecato la qualificazione con un 3-0 netto all’andata, trascinati da Gassama e Dessers. Il Viktoria Plzen, davanti al proprio pubblico, tenterà una rimonta quasi impossibile, ma per riuscirci dovrà sbilanciarsi, lasciando spazi invitanti per le ripartenze scozzesi. Potremmo assistere a una partita aperta, con gol su entrambi i fronti.

Pronostico consigliato: Gol

Copenaghen – Malmo (ore 20:00)

All’andata in Svezia è arrivato uno 0-0 che ha lasciato in sospeso ogni discorso qualificazione. Il Copenaghen, ora in casa, cercherà di sfruttare al meglio il fattore campo e una maggiore solidità difensiva. Il Malmo punterà su compattezza e rapidità nelle transizioni. Match da sbloccare con episodi, ma leggermente favorevole ai danesi.

Pronostico consigliato: 1 fisso

Ferencvaros – Ludogorets (ore 20:15)

Dopo il pareggio senza reti dell’andata in Bulgaria, il Ferencvaros può contare sul supporto della Groupama Arena. Entrambe le squadre hanno creato molto ma concretizzato poco, segno di un equilibrio che potrebbe protrarsi. Possibile gara chiusa e molto tattica, dove la prudenza potrebbe prevalere.

Pronostico consigliato: Under 2.5

Stella Rossa – Lech (ore 21:00)

Il 3-1 esterno dell’andata mette la Stella Rossa in posizione di forza per gestire la qualificazione. In casa, davanti a un pubblico caldissimo, i serbi cercheranno di controllare il match e colpire nei momenti giusti. Il Lech, costretto a sbilanciarsi, potrebbe lasciare spazi invitanti che i padroni di casa sapranno sfruttare.

Pronostico consigliato: 1 fisso

