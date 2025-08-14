Pronostici calcio oggi Giovedì 14 Agosto 2025 – Ritorni decisivi nei preliminari europei

Pronostici Calcio Oggi by StadioSport.it

La giornata di oggi porta in scena le gare di ritorno delle semifinali dei preliminari di Europa League, con sfide che mettono in palio l’accesso ai playoff. Dalla Danimarca al Portogallo, passando per Norvegia, Olanda e Polonia, le partite offrono spunti di scommessa interessanti: in alcuni casi la qualificazione sembra già scritta, in altri tutto resta in bilico e ogni episodio può cambiare il destino del match. Una serata ricca di calcio internazionale, perfetta per comporre multiple equilibrate e dal potenziale importante.

⚠️ Avviso: Le previsioni proposte non sono garanzia di vincita, ma spunti utili per costruire multiple mirate, sfruttando anche eventuali bonus benvenuto dei bookmaker. La selezione di oggi comprende 5 partite analizzate nel dettaglio, ideali sia per una multipla ad alta quota sia per sistemi che ammettano un margine di errore.

Midtjylland – Fredrikstad (ore 18:00)

Il Midtjylland parte con un netto vantaggio dopo il 3-1 ottenuto in Norvegia, grazie a un primo tempo di grande qualità e al sigillo di Castillo nella ripresa. Con il pass già ipotecato, i danesi puntano a confermare il successo anche davanti al proprio pubblico.

Pronostico consigliato: 1 fisso

Brann – Hacken (ore 19:00)

Il Brann ha già messo un piede in finale dopo il 2-0 dell’andata, firmato dalla doppietta di Magnusson. Gli svedesi dell’Hacken dovranno rischiare fin da subito, lasciando spazi che i norvegesi possono sfruttare.

Pronostico consigliato: 1 fisso

Shakhtar – Panathinaikos (ore 20:00)

Il pareggio a reti bianche di Atene lascia tutto aperto. Lo Shakhtar, di scena a Cracovia, parte leggermente favorito per spinta offensiva e qualità tecnica, ma il Panathinaikos è squadra esperta e capace di colpire in trasferta.

Pronostico consigliato: 1 fisso

Utrecht – Servette (ore 20:00)

L’Utrecht ha ribaltato la gara d’andata in Svizzera da 0-1 a 3-1 in soli 17 minuti. Con un simile margine di sicurezza e il fattore campo, la qualificazione appare in discesa, ma il Servette proverà comunque a sorprendere.

Pronostico consigliato: Gol

Braga – CFR Cluj (ore 20:30)

Il Braga riparte dal 2-1 ottenuto in Romania, firmato dalla doppietta di Gorby. Il CFR Cluj dovrà segnare almeno due reti, ma i portoghesi hanno esperienza e qualità per gestire e colpire in ripartenza.

Pronostico consigliato: 1 + Over 1.5

🎁 Ecco i migliori Bonus di Benvenuto dei Bookmakers Confrontare le quote è importante, ma se sei un nuovo utente, scopri anche i bonus di registrazione più vantaggiosi 👇 🔹 EUROBET 🎯 Welcome Bonus Sport

💥 Bonus fino a 1000€ + 7€ al deposito Scommesse 👉 Vai al sito

🔹 StarVegas 🎁 Bonus di Benvenuto

💥 500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto 👉 Vai al sito

🔹 ADMIRALBET 🎯 Registrati con SPID e ricevi:

💥 500 FREE SPIN + 4.500€ BONUS 👉 Vai al sito