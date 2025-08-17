Pronostici calcio oggi Domenica 17 Agosto 2025: Coppa Italia in primo piano

La domenica di Coppa Italia ci regala un programma davvero interessante con diversi club di Serie A e Serie B pronti a testare la condizione in vista dell’inizio del campionato. Occhi puntati in particolare su Milan e Bari, ma anche sulle sfide equilibrate tra Monza e Frosinone, Cesena e Pisa, fino al Parma che attende il Pescara.
Cesena – Pisa (ore 20:45)
La sfida tra romagnoli e toscani promette equilibrio ma con i bianconeri che vogliono confermare la buona solidità mostrata sotto la guida del nuovo tecnico. Il Pisa cambia allenatore e deve ritrovare certezze, mentre i padroni di casa hanno buoni ricordi negli scontri diretti. Possibile gara bloccata con pochi gol, dove il fattore campo può pesare.
Pronostico: 1 DNB + Under 2.5
Monza – Frosinone (ore 18:00)
I brianzoli puntano a tornare subito protagonisti e davanti al proprio pubblico partono favoriti. I ciociari arrivano con tanta voglia di riscatto ma con un progetto tecnico ancora da consolidare. Precedenti favorevoli al Monza in Coppa Italia e probabile match con reti da entrambe le parti.
Pronostico: 1 + Gol/Over 2.5
Parma – Pescara (ore 18:30)
Test utile per entrambe le squadre che cercano indicazioni importanti prima del campionato. Gli emiliani affrontano una formazione giovane e in crescita, ma la differenza tecnica dovrebbe garantire una partita con più di due gol complessivi.
Pronostico: Over 2.5
Milan – Bari (ore 21:15)
Debutto stagionale per i rossoneri davanti al pubblico di San Siro. La squadra di Pioli è chiamata a partire subito forte, con l’obiettivo di blindare la difesa e mettere in mostra i nuovi innesti. Il Bari fatica storicamente in trasferta e rischia di pagare la differenza di qualità. Possibile successo netto del Milan con porta inviolata.
Pronostico: 1 + No Gol
Tabella pronostici Coppa Italia 17 Agosto 2025
|Partita
|Orario
|Pronostico
|Cesena – Pisa
|20:45
|1 DNB + Under 2.5
|Monza – Frosinone
|18:00
|1 + Gol/Over 2.5
|Parma – Pescara
|18:30
|Over 2.5
|Milan – Bari
|21:15
|1 + No Gol