Pronostici Calcio Oggi Domenica 10 Agosto 2025: Big Match e schedina consigliata

Pronostici Calcio Oggi by StadioSport.it

La domenica. calcistica del 10 agosto 2025 ci regala un programma variegato che spazia dai grandi appuntamenti internazionali ai campionati nazionali di alto livello. In Belgio l’Anderlecht cerca il tris di vittorie per restare in vetta, mentre in Inghilterra si alza il sipario sul Community Shield con il Liverpool che sfida un Crystal Palace pronto a sorprendere ancora. In Germania è tempo di amichevole di lusso tra Borussia Dortmund e Juventus, preludio di un match dal potenziale spettacolare. La Danimarca propone la voglia di riscatto del Brondby contro un Vejle in crescita, e in Brasile il Palmeiras punta a consolidare la propria posizione di vertice contro il Ceará. Cinque partite, cinque storie e altrettante occasioni per trovare il pronostico giusto.

⚠️ Avviso: Le previsioni proposte non sono garanzia di vincita, ma spunti utili per costruire multiple mirate, sfruttando anche eventuali bonus benvenuto dei bookmaker. La selezione di oggi comprende 5 partite studiate nel dettaglio, perfette sia per una multipla ad alta quota, sia per sistemi che ammettano un margine di errore.

Anderlecht – Zulte Waregem (ore 16:00, Jupiler Pro League)

Si gioca al Lotto Park per la terza giornata del campionato belga. L’Anderlecht è partito alla grande, con due vittorie su due: 5-2 al Westerlo all’esordio e 2-0 sul campo del Cercle Brugge. Lo Zulte Waregem ha invece raccolto un solo punto in due match, e arriva dal ko per 3-1 contro il Westerlo. Il fattore campo e la qualità offensiva dei padroni di casa spingono verso un pronostico chiaro.

Pronostico consigliato: 1 fisso (Quota 1.62)

Crystal Palace – Liverpool (ore 16:00, Community Shield)

Match prestigioso a Wembley valido per il Community Shield 2025. Il Crystal Palace ha sorpreso tutti vincendo la FA Cup contro il Manchester City, ma il Liverpool di Arne Slot ha dominato la scorsa Premier League, mostrando una solidità e un’organizzazione di gioco di altissimo livello. Nonostante il Palace sia in crescita, i Reds partono favoriti.

Pronostico consigliato: 2 fisso (Quota 1.60)

Borussia Dortmund – Juventus (ore 17:30, Amichevole)

Amichevole di lusso al Signal Iduna Park. Il Borussia Dortmund ha già messo minuti importanti nelle gambe, vincendo 3-2 contro il Lille grazie alle reti di Gross, Guirassy e Adeyemi. La Juventus ha pareggiato 2-2 contro la Reggiana nel primo test estivo, mostrando buone trame ma anche qualche lacuna difensiva. Possibile gara aperta e ricca di gol da entrambe le parti.

Pronostico consigliato: Gol (Quota 1.50)

Brondby – Vejle (ore 18:00, Superliga)

Il Brondby, fermo a 6 punti, ha perso in casa 2-0 contro il Viborg nell’ultimo turno e vuole subito reagire. Il Vejle ha invece conquistato la prima vittoria stagionale battendo 4-0 l’Odense, ma fuori casa si presenta con più difficoltà. La spinta del Brøndby Stadion e la qualità della rosa lasciano pensare a un successo dei padroni di casa.

Pronostico consigliato: 1 fisso (Quota 1.50)

Palmeiras – Ceará (ore 21:00, Serie A brasiliana)

Il Palmeiras è terzo con 33 punti e ha pareggiato 2-2 sul campo del Vitoria nell’ultimo turno. Il Ceará è undicesimo con 22 punti, reduce dall’1-1 contro il Flamengo. Il divario tecnico e il rendimento casalingo del Palmeiras sono fattori determinanti per l’esito dell’incontro.

Pronostico consigliato: 1 fisso (Quota 1.38

