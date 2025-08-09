Pronostici Calcio Oggi 9 Agosto 2025: Le 8 partite scelte [Schedina Vincente]

Pronostici Calcio Oggi by StadioSport.it

La giornata calcistica di oggi, Sabato 9 Agosto 2025, è ricca di sfide avvincenti che offrono interessanti opportunità di scommessa. Abbiamo selezionato match da diversi campionati, analizzando forma, statistiche e motivazioni delle squadre.

⚠️ Avviso: Le previsioni proposte non sono garanzia di vincita, ma spunti utili per costruire multiple mirate, sfruttando anche eventuali bonus benvenuto dei bookmaker. Tra i pronostici di oggi ne abbiamo selezionati 8 per comporre una proposta di gioco a quota complessiva alta, adatta sia a chi cerca il colpo grosso sia a chi vuole inserirla in sistemi che prevedano la possibilità di sbagliare uno o più eventi.

Malmo – Mjallby (ore 15:00, Allsvenskan)

In Svezia il Malmo, leader del campionato, affronta un Mjallby in calo di rendimento. I padroni di casa hanno una media gol altissima e raramente falliscono davanti al proprio pubblico. Il Mjallby, pur essendo squadra ordinata, fatica contro avversari dal tasso tecnico superiore.

Pronostico consigliato: Combo 1X + Over 1.5 (Quota 1.60)

Club Brugge – Cercle Brugge (ore 16:00, Jupiler Pro League)

Derby cittadino in Belgio con il Club Brugge determinato a reagire dopo il ko contro il Mechelen. Il Cercle, ancora senza vittorie, non segna da due partite e affronta un avversario tecnicamente superiore. La spinta del Jan Breydelstadion e l’organico di qualità spingono verso un successo dei padroni di casa.

Pronostico consigliato: 1 + Over 1.5 (Alternativa prudente: Multigol 2-5)

Servette – Grasshoppers (ore 18:00, Super League)

Entrambe reduci da due sconfitte, cercano il primo successo stagionale. Il Servette, che gioca davanti al proprio pubblico, parte con i favori del pronostico, mentre il Grasshoppers dovrà migliorare in fase difensiva per restare in partita.

Pronostico consigliato: 1 fisso (Alternativa: Gol)

Sheffield United – Bristol City (ore 18:30, Championship)

In Inghilterra lo Sheffield United ospita il Bristol City in una gara in cui parte favorito, forte del supporto del pubblico e di una rosa più competitiva. Il Bristol ha mostrato limiti difensivi evidenti nelle prime uscite e dovrà alzare il ritmo per contenere gli avversari.

Pronostico consigliato: Squadra di casa vince almeno un tempo (Quota 1.40)

Bodo/Glimt – Tromso (ore 19:15, Eliteserien)

Sfida di alta classifica in Norvegia con il Bodo/Glimt a caccia del sorpasso in vetta. La squadra di casa ha un attacco prolifico e uno dei migliori rendimenti interni del campionato. Il Tromso, quarto, dovrà fare i conti con la pressione offensiva avversaria.

Pronostico consigliato: 1 fisso (Alternativa: Multigol 2-5)

Kaiserslautern – Schalke 04 (ore 20:30, 2. Bundesliga)

Il Kaiserslautern debutta in casa dopo la sconfitta all’esordio, mentre lo Schalke arriva con entusiasmo dopo il successo sull’Hertha. Le due formazioni potrebbero offrire una partita equilibrata e con gol da entrambe le parti.

Pronostico consigliato: Gol (Alternativa: Over 0.5 primo tempo)

PSV – Sparta Rotterdam (ore 21:00, Eredivisie)

Il PSV, reduce da un inizio di stagione travolgente, affronta lo Sparta Rotterdam in una partita che promette spettacolo. Il divario tecnico e l’ottimo stato di forma della squadra di Eindhoven spingono verso una vittoria larga.

Pronostico consigliato: 1 Handicap (-1) (Quota 1.52)

Flamengo – Mirassol (ore 23:30, Serie A brasiliana)

Il Flamengo vuole mantenere la vetta dopo il pari col Ceara, mentre il Mirassol è reduce da un’importante vittoria ma affronta un avversario di ben altro livello tecnico. La spinta del Maracanã e il divario qualitativo spingono verso i padroni di casa.

Pronostico consigliato: 1 fisso (Alternativa: No Gol)