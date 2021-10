Probabili formazioni e pronostico Sassuolo-Inter

7 Gionata, Mapei Stadium ore 20:45

L’inter è chiamato a reagire in campionato dopo la delusione Europea, per farlo affronterà il Sassuolo che cerca di risollevarsi da un periodo No, con una sola vittoria nelle ultime 5 partite.

Come arriva l’inter

L’inter di Inzaghi cercherà di avvicinarsi alla capolista forte del suo terzo posto a 14 distante 4 punti dal Napoli. Inzaghi punterà sulla solita difesa a 3, a centrocampo la cabina di regia verrà confermata, Barella, Brozovic, Calhanoglu, e sulle fasce gli ormai titolari Dumfries e Peresic. In attacco, il duo Dzeko Lautaro, ma nn è da escludere una titolarità per Correa.

Come arriva il Sassuolo

Dionisi per cercar di non soccombere contro i Nerazzurri, schiererà la formazione titolare, senza Obiang e Romagna sui quali non può far affidamento. in attacco il ballottaggio è tra Scamacca e Raspadori, le punte con cui i Neroverdi cercheranno di bucare Handanovic.

Pronostico

a parte 2 pareggi, nelle 16 volte in cui le squadre si sono affrontate, il bilancio è equo, 7 vittorie a testa. questo equilibrio presupporrebbe una sfida alla pari, in realtà vista la stagione e il divario tecnico, l’Inter parte favorita. nelle scorse partite nn sn mai mancarti goal, quindi sarebbe raro uno 0-0 come risultato finale.

Probabili Formazioni

Sassuolo, 4-2-3-1: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Inter, 3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez.

