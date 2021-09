Probabili formazioni e Pronostico Fiorentina-Inter

Pronostico e Probabili Formazioni di Fiorentina – Inter, Martedì 21 Settembre 2021 ore 20:45 Stadio Artemio Franchi

Sfida al vertice per l’Inter di Inzaghi che dopo aver travolto il Bologna sabato a San Siro per 6 a 1 sembra aver ritrovato la sua forma migliore e ora cercare di ripetersi contro la spumeggiante Fiorentina che, quinta in campionato a 9 punti insieme alla Roma, viene da tre vittorie consecutive dopo il passo falso alla prima giornata proprio contro i giallorossi.

Come arriva l’INTER

Squadra che vince non si cambia, lo slogan indica in maniera efficace come a ragionato Inzaghi, che, dopo aver fatto fuoco e fiamme in casa Sabato, riparte dalla trasferta a Firenze puntando sulle certezze.

Ci sarà come sempre Handanovic a difendere i pali e davanti a lui la linea difensiva a tre formata da Skriniar, de Vrij e Bastoni; Dumfries e Perisic sulle fasce mentre la compagine centrale di centrocampo sarà formata da Barella, Brozovic e Calhanoglu, in attacco Lautaro e Dzeko, pronto a lasciare il segno una volta ancora.

Come arriva la Fiorentina

Italiano pr far bella figura e far continuare la scalata incredibile della viola, cercherà di schierare la formazione migliore a sua disposizione, non potendo contare però sugli acciaccati Castrovilli e Venuti.

Davanti a Dragowski titolatissimo, seguiranno in difesa Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta insieme al capitano Biraghi; Bonaventura , Torreira, Duncan a centrocampo, il tridente d’attacco verrà formato da Saponara, Vlahovic e Callejon.

Pronostico di Fiorentina Inter:

Il big match non baderà a risparmiarci grandissimi colpi di sorpresa, perché a scontrasi sono 2 squadre da almeno un goal a partita.

L’Inter si è rinforzata ed è l’unica squadra a non perdere contro la fiorentina dalla stagione 2017/2018.

La formazione viola invece è particolarmente agguerrita e venderà cara la pelle in casa contro i Nerazzurri. la partita si preannuncia entusiasmante e, come ogni sfida ali vertice, tutto è possibile.

Il nostro pronostico per Fiorentina Inter è Over 2.5 quotato a 1.70 e GOL quotato a 1.60 su Eurobet.

Le Formazioni di Fiorentina – Inter:

FIORENTINA (4-3-3) – Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. All.: Italiano.

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

