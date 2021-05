Primeira Liga NOS 2020-2021: Sporting Lisbona campione di Portogallo

Lo Sporting Clube De Portugal, comunemente chiamato Sporting Lisbona, ha vinto il campionato nazionale dopo una meravigliosa cavalcata grazie all’ultimo successo di ieri

Lo Sporting torna sul tetto di Portogallo: con la vittoria di ieri per 1-0 contro il Boavista la squadra di Ruben Amorim ha vinto il 19° titolo della sua storia dopo 19 anni di astinenza, l’ultimo trionfo risaliva al 2002. I biancoverdi spezzano cosi il dominio delle rivali Porto e Benfica che durava da parecchi anni.

La formazione del presidente Varandas, grande artefice della vittoria, ha vinto il campionato con due giornate di anticipo soffiando il trofeo al Porto di Conceicao, carnefice della Juventus in Champions League. Finalmente i nuovi campioni di Portogallo torneranno a giocare la competizione più importante d’Europa rappresentando proprio il Portogallo addirittura in prima fascia il prossimo anno.

Sarà molto difficile mantenere la rosa intatta: lo Sporting è sempre stato un club di lancio per grandi talenti e anche una bottega molto cara per le big europee. Il più grande talento della sua storia, Cristiano Ronaldo, si è complimentato su Instagram per la vittoria del trofeo della sua prima squadra.

Con il ritorno in Champions della squadra di Lisbona, questo messaggio di affetto ha alimentato il sogno dei tifosi di un ritorno di CR7 alla casa madre ma l’ingaggio del fuoriclasse portoghese lascia pochissime speranze.

