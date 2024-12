Pronostici per le Partite di Champions League di Oggi 10-12-2024

Mentre l’azione della Champions League entra nel vivo, vi offriamo le ultime previsioni e analisi delle partite più attese di oggi, con il grande incontro tra Atalanta e Real Madrid.

Dinamo Zagabria vs. Celtic (Martedì, ore 17:45)

Il Celtic è in un ottimo momento, imbattuto nelle ultime tre gare di Champions League, e si prepara ad affrontare la Dinamo Zagabria martedì sera.

Attualmente il Celtic si trova tre posizioni sopra e con un solo punto di vantaggio sui rivali croati nella classifica della UCL. Entrambe le squadre cercano la qualificazione ai playoff attraverso il percorso non teste di serie.

Pronostico: Dinamo Zagabria 1-1 Celtic

Nonostante le recenti difficoltà della Dinamo Zagabria in attacco, il Celtic potrebbe affrontare una sfida difensiva. Questa partita potrebbe rappresentare un’occasione per gli scozzesi di mantenere la loro imbattibilità per la quarta partita consecutiva nel formato attuale della UCL.

Girona vs. Liverpool (Martedì, ore 17:45)

Dopo una pausa nel weekend a causa di condizioni meteo avverse, il Liverpool torna in campo per la Champions League cercando la sesta vittoria consecutiva contro il Girona.

Con il derby di Merseyside contro l’Everton posticipato, gli uomini di Jurgen Klopp sono freschi, mentre il Girona arriva da una pesante sconfitta contro il Real Madrid in campionato.

Pronostico: Girona 0-3 Liverpool

Con un weekend di riposo alle spalle, il Liverpool potrebbe sfruttare le difficoltà del Girona e conquistare una vittoria convincente contro una squadra in difficoltà.

Atalanta vs. Real Madrid (Martedì, ore 20:00)

La partita di punta allo Stadio di Bergamo promette emozioni mentre i campioni in carica del Real Madrid affrontano i leader della Serie A, l’Atalanta.

Il Real Madrid si trova sorprendentemente al 24° posto nella classifica della Champions League con solo sei punti in cinque partite, mentre l’Atalanta è quinta con 11 punti, dimostrando la loro forza in casa.

Pronostico: Atalanta 1-1 Real Madrid

Con in gioco il futuro dei campioni in carica, una sconfitta sarebbe impensabile. Tuttavia, la qualità dell’Atalanta non può essere sottovalutata, e un pareggio appare probabile in questa sfida combattuta.

Bayer Leverkusen vs. Inter (Martedì, ore 20:00)

L’incontro tra Bayer Leverkusen e Inter attirerà l’attenzione, con entrambe le squadre alla ricerca della qualificazione alla fase successiva della Champions League.

L’Inter è imbattuta nella fase a gironi, con tre punti di vantaggio sul Leverkusen, e entrambe le squadre puntano a un pass diretto agli ottavi.

Pronostico: Bayer Leverkusen 1-1 Inter

Le possibilità del Leverkusen dipenderanno dalle opzioni in attacco, ma l’Inter, abituata a gestire la pressione e a colpire in contropiede, potrebbe ottenere un punto in una partita equilibrata.

Brest vs. PSV (Martedì, ore 20:00)

Il PSV Eindhoven cerca di proseguire il suo momento positivo affrontando il Brest in Champions League.

Nonostante la partita si giochi a oltre 100 km di distanza a Guingamp a causa delle regole UEFA, il Brest ha mostrato resilienza nel torneo.

Pronostico: Brest 0-3 PSV Eindhoven

Con uno straordinario record contro le squadre francesi, il PSV è favorito per ottenere tutti e tre i punti contro i rivali continentali.

Club Brugge vs. Sporting Lisbona (Martedì, ore 20:00)

Dopo tre sconfitte consecutive, lo Sporting Lisbona cerca il riscatto contro il Club Brugge in Champions League.

Lo Sporting ha 10 punti, mentre il Brugge ne ha 7, rendendo questa partita cruciale per entrambe le squadre.

Pronostico: Club Brugge 1-1 Sporting Lisbona

Nonostante il Brugge sia imbattuto di recente, la qualità dello Sporting suggerisce un pareggio.

Red Bull Salisburgo vs. PSG (Martedì, ore 20:00)

Luis Enrique guida il PSG a Salisburgo, cercando di evitare ulteriori passi falsi in Champions League.

Entrambe le squadre rischiano l’eliminazione, uno stato sorprendente per club di tale prestigio.

Pronostico: Red Bull Salisburgo 1-3 Paris Saint-Germain

Se il PSG ritrova il suo ritmo, è più che in grado di conquistare una vittoria convincente.

RB Lipsia vs. Aston Villa (Martedì, ore 20:00)

In un confronto dalle sorti opposte, il RB Lipsia cerca la prima vittoria in Champions contro un Aston Villa solido.

Pronostico: RB Lipsia 2-1 Aston Villa

Il Lipsia potrebbe finalmente spezzare il digiuno, sfruttando le vulnerabilità difensive del Villa.

Shakhtar vs. Bayern (Martedì, ore 20:00)

Il Bayern Monaco cerca di risalire in classifica affrontando uno Shakhtar Donetsk in difficoltà.

Pronostico: Shakhtar Donetsk 1-3 Bayern Monaco

Nonostante gli infortuni, la qualità del Bayern dovrebbe prevalere.

Ecco una tabella riassuntiva delle partite, con data, ora, squadre e pronostici:

Data Ora Partita Pronostico 10/12/2024 17:45 Dinamo Zagabria vs. Celtic Dinamo Zagabria 1-1 Celtic 10/12/2024 17:45 Girona vs. Liverpool Girona 0-3 Liverpool 10/12/2024 20:00 Atalanta vs. Real Madrid Atalanta 1-1 Real Madrid 10/12/2024 20:00 Bayer Leverkusen vs. Inter Bayer Leverkusen 1-1 Inter 10/12/2024 20:00 Brest vs. PSV Brest 0-3 PSV Eindhoven 10/12/2024 20:00 Club Brugge vs. Sporting Lisbona Club Brugge 1-1 Sporting 10/12/2024 20:00 Red Bull Salisburgo vs. PSG Red Bull Salisburgo 1-3 PSG 10/12/2024 20:00 RB Lipsia vs. Aston Villa RB Lipsia 2-1 Aston Villa 10/12/2024 20:00 Shakhtar vs. Bayern Shakhtar 1-3 Bayern Munich

