Presentazione Percorso Giro d’Italia 2021

Inizia ufficialmente l’avventura del Giro d’Italia 2021. Oggi, negli studi di Rai 2 a Milano, è stato presentato il calendario della 104° edizione, quella che celebra i 90 anni dell’iconica maglia rosa. Si correrà dall’8 al 20 maggio prossimi, per un totale di 21 tappe e 3.450 chilometri.

È un anno particolare il 2021, con tante ricorrenze che permeano di un senso particolare ciascuna tappa. A cominciare da Torino, prima capitale d’Italia, scelta come sede di partenza nel 160° anniversario dell’unità nazionale. Il Giro celebrerà anche i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri con una tappa, la Ravenna-Verona, che ripercorrerà i luoghi simbolo degli ultimi anni di vita del Sommo Poeta, sepolto presso la basilica di San Francesco nella città romagnola.

Ma nell’anno in cui ricorre il novantesimo anniversario della maglia rosa, che Learco Guerra vestì per la prima volta nel 1931, è giusto che il Giro sia innanzitutto dedicato al ciclismo e ai ciclisti. È così che tornano a fare da cornice alla corsa più affascinante del mondo cime famigerate come lo Zoncolan, che manca nel programma dal 2018, e arrivi come Cortina d’Ampezzo, che torna in calendario dopo nove anni d’assenza. Altra tappa molto significativa è quella che da Siena arriva a Bagno di Romagna, passando per Sesto Fiorentino, terra del compianto CT azzurro Alfredo Martini che avrebbe raggiunto quest’anno il centenario.

Partenza da Torino, come detto, per una crono individuale da nove chilometri che parte da Piazza Castello per snodarsi verso il suggestivo parco del Valentino e termina accanto alla Grande Madre alle pendici della collina di Superga. Prima gara e prima ghiotta occasione per Filippo Ganna, che a cronometro, quest’anno, ha già ottenuto due successi: Etoile de Bessèges e UAE Tour.

Perugia-Montalcino, corsa nelle terre del Brunello, sugella l’abituale appuntamento con la “wine stage” (la tappa del vino, 11° tappa, 19 maggio).

Prima tappa adatta agli scalatori, la Piacenza-Sestola subito dopo le prime tre gare in Piemonte. I velocisti, invece segneranno in rosso la Modena-Cattolica, quinta frazione interamente pianeggiante. Un Giro senza particolari pendenze, eccezion fatta per lo Zoncolan (22 maggio 14° tappa) e la Salice-Cortina d’Ampezzo che prevede ben tre picchi: il passo Fedaia, il Pordoi e il Giau (24 maggio, 16° tappa).

Si chiude il 30 maggio, con un’altra cronometro da Senago a Milano (29,4 Km), che incoronerà nella cornice del Duomo il vincitore della maglia rosa.

Il calndario completo del Giro d’Italia 2021

1° tappa: Torino-Torino (cronometro 9 km)

2° tappa: Stupinigi-Novara (173 km)

3° tappa: Biella-Canale (187 km)

4° tappa: Piacenza-Sestola (186 km)

5° tappa: Modena-Cattolica (171 km)

6° tappa: Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (San Giacomo) (150 km)

7° tappa: Notaresco-Termoli (178 km)

8° tappa: Foggia-Guardia Sanframondi (173 km)

9° tappa: Castel Di Sangro-Campo Felice (Rocca di Cambio) (160 km)

10° tappa: L’Aquila-Fiorino (140 km)

11°tappa: Perugia-Montalcino (163 km)

12° tappa: Siena-Bagno di Romagna (209 km)

13° tappa: Ravenna-Verona (197 km)

14° tappa: Cittadella-Monte Zoncolan (205 km)

15° tappa: Grado-Gorizia (145 km)

16° tappa: Sacile-Cortina d’Ampezzo (212 km)

17° tappa: Canazei-Sega di Ala (193 km)

18° tappa: Rovereto-Stradella (228 km)

19° tappa: Abbiategrasso-Alpe di Mera (178 km)

20° tappa: Verbania-Valle Spluga-Alpe Motta (164 km)

21° tappa: Senago-Milano (29.4 km)

