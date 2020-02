Premier League, video gol highlights Chelsea-Manchester United 0-2: Martial e Maguire stendono i Blues

Il Manchester United vince 2-0 contro il Chelsea a Stamford Bridge, nel Monday Night della 26° giornata di Premier League. Decisivi i due gol per tempo di Martial e Maguire. Red Devils al 7° posto a 38 punti, ma ache accorciano a solo -3 dal 4° posto occupato proprio dal Chelsea.

Vittoria fondamentale del Manchester United che si agguidica lo scontro Champions contro il Chelsea per 2-0 a Stamford Bridge, che permette ai Red Devils di accorciare sul 4° posto di soli 3 punti. Senza Rashford e Pogba, United che vince con le reti di Martial e Maguire. Chelsea sempre 4° a 41 punti, ma che ora sente la pressione delle inseguitrici in classifica.

HIGHLIGHTS: https://www.youtube.com/watch?v=dNG-OeQIiFE

FORMAZIONI:

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea; Bailly, Maguire, Shaw; Wan-Bissaka, Fred, Matic, Williams; Bruno Fernandes; D. James, Martial. All. Solskjaer

CHELSEA (4-3-3): Caballero; Azpilicueta, Rudiger, Christensen, R. James; Kanté, Jorginho, Kovacic; Pedro, Batshuayi, Willian. All. Lampard

Il primo tempo è molto tattico ma con poche vere occasioni: per i padroni di casa ci provano con tiri pericolosi Reece James e Willian, sena però inaquadrare lo specchio. All 11° minuto di gioco, allarme per Lampard che è costretto a sostituire Kanté infortunato con Mount. Minuto 26 grossa chance sprecata da Batshuayi, che su assist di Mount sciupa una palla all’altezza del dischetto di rigore, mandandola a lato. La partita resta equlibrata fino alla fine della prima frazione, quando al 45° su bel cross di Wan-Bissaka, Martial stacca di testa e batte Caballero per l’1-0.

Nel secondo tempo il Chelsea spinge alla ricerca del pari, trovato al 57° su rete di Zouma (neo entrato per Christensen), ma il gol è annullato per fallo ina rea di Azpilicueta. Minuto 64 occasione di raddoppio per il Manchester: calcio piazzato delizioso di Bruno Fernandes che sbatte sul palo. Ma al 66° 0-2 che arriva: corner dalla sinistra battuto da Fernandes e stacco notevole di Maguire che fulmina Caballero per il raddoppio ospite. Al 78° il neo entrato Giroud mette dentro un cross di Mount da pochi pass, ma il VAR annulla per fuorigioco. Al 89° Mount colpisce il legno su punizione, ma il risultato rimane 0-2 per il Manchester United che si agguidica una gara importante nella corsa Champions.

