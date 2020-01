Premier League, video gol highlights Chelsea-Arsenal 2-2: pari spettacolo nel Derby di Londra. I Gunners in 10 bloccano i Blues

Spettacolare 2-2 tra Chelsea e Arsenal a Stamford Bridge, partita valida per la 24°giornata di Premier League. Vantaggio Chelsea nel primo tempo con Jorginho, pari Gunners (in 10 per il rosso a David Luiz nel primo tempo), nella ripresa con Martinelli, tra l’85° e l’86° Azpilicueta e Bellerin fissano il punteggio finale.

Termina 2-2 tra Chelsea e Arsenal, big match del turno infrasettimanale di Premier. Partita largamente dominata dai Blues che vanno due volte in vantaggio, ma che si fanno raggiungere ingenuamente due volte sugli unici due tiri in porta dei Gunners. Ora Blues sempre 4° a 40 punti, Arsenal 10° a 30 punti.

FORMAZIONI:

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Mustafi, David Luiz, Saka; Xhaka, Torreira; Pepe, Ozil, Martinelli; Lacazette

Il primo tempo è totalmente dominato dal Chelsea che si avvicina alla rete già nel primo quarto d’ora di match con Christensen e Abraham. Al 17° traversa colpita da Hudson-Hodoi con un tiro cross tagliato che supera Leno ma che si stampa sul legno.

Al 26° primo episodio che cambia il match: errore gravissimo di Mustafi che nell’intento di servire un retropassaggio a Leno si fa rubare palla da Abraham che si invola da solo verso la porta, supera Leno ma viene steso da David Luiz. Rosso diretto per l’ex della partita e calcio di rigore per il Chelsea. Dal dischetto va Jorginho che al solito è letale dagli 11 metri e firma l’1-0 dei padroni di casa.

Nella ripresa il Chelsea col vantaggio di un gol e di superiorità numerica cerca di chiudere la contesa schiacciando per il primo quarto d’ora di secona frazione gli avversari, ma un attento Leno e una buona organizzazione difensiva dell’Arsenal impediscono il raddoppio. E al 63° alla prima vera occasione, l’Arsenal piazza un inatteso pareggio. Da corner a favore del Chelsea, contropiede repentino dei Gunners con Martinelli, che supera Kantè come ultimo uomo e tutto solo davanti a Kepa non sbaglia l’1-1.

Minuto 80 partita incertissima e Leno si supera su Barkley parando un colpo di testa ravvicinato. Ma al 84° da corner Azipilicueta impatta da pochi passi e firma il 2-1 per i Blues. Non è finita però perchè sul ribaltamento di fronte il Chelsea è impreparato, Bellerin scarica un sinistro da fuori area che si insacca all’angolino e vale il 2-2 finale.

