Premier League 2020-2021, risultati 11° giornata: Tottenham-Arsenal 2-0, vincono Liverpool, Chelsea, Manchester United e City

Ecco i risultati dell’undicesima giornata di Premier League: la classifica e anche tutti i marcatori delle rispettive partite.

L’undicesima giornata di Premier League è stata ricca di reti come sempre accade nel campionato inglese. Si è iniziati col pareggio tra Burnley ed Everton. In gol dopo pochi minuti i padroni di casa grazie alla rete di Brady ma allo scadere del primo tempo Carlet-Lewin riesce ad agguantare il pareggio. La partita si conclude 1-1 e continua la discesa in classifica per la squadra di Carlo Ancelotti.

Facile invece per il Manchester City che riesce a vincere 2-0 contro il Fulham. Prima Sterling e poi De Bruyne su rigore chiudono la pratica dei Citizens. Successo esterno per l’altra squadra di Manchester, lo United, che vince in casa del West Ham. Sono gli Hammers ad andare in vantaggio nel primo tempo con Soucek. Il Manchester United riesce a rimontare nella ripresa con i gol di Pogba, Greenwood e Rashford. Quarta vittoria di fila per i Red Devils.

Anche il Chelsea non delude le aspettative. Frank Lampard vince contro il Leeds di Marcelo Bielsa. In realtà, a sorpresa, il Leeds passa in vantaggio con Bamford al minuto 4. Giroud trova il pareggio e nel secondo tempo Zouma segna il 2-1 della rimonta. C’è anche spazio per il gol di Pulisic allo scadere che chiude definitivamente il match sul 3-1.

Tanti gol anche tra West Bromwich Albion e Crystal Palace. Le Aquile vincono con un roboante 5-1 in trasferta. Il Crystal Palace passa in vantaggio con un autorete di Furlong ma il WBA riesce a trovare il pareggio con Gallagher, rimanendo poi in 10 per l’espulsione di Pereira. Con l’uomo in più i Vetrai dilagano e vincono nettamente nella ripresa con le doppiette di Zaha e Benteke.

Successo in trasferta anche per Leicester in trasferta con lo Sheffield United. Le Volpi aprono la partita con la rete di Perez ma lo Sheffield trova il pareggio con McBurnie nel primo tempo. La partita sembrerebbe essere destinata a concludersi sull’1-1 ma allo scadere Vardy segna e regala la vittoria al Leceister. Un gol liberazione per l’attaccante che è nato proprio a Sheffield e segna contro la squadra rivale, lui tifoso del Wednesday United , e nell’esultanza spacca la bandierina del calcio d’angolo.

Molto atteso il big match tra la capolista Tottenham e l’Arsenal. Sono proprio gli Spurs di Mourinho ad avere la meglio. La partita si chiude già nel primo tempo con le reti di Son e Kane che regala la vetta al Tottenham. Neanche gli antagonisti , il Liverpool , deludono. Vittoria schiacciante per 4-0 contro il Wolverhampton. In gol Salah, Wijnaldum, Matip ed autorete di Semedo. Le squadre restano entrambe a 24 punti.

La giornata si è conclusa con la vittoria del Southampton in casa del Brighton per 2-1. In gol prima i padroni con la rete di Gross su rigore e poi la rimonta dei Saints con i gol di Vestergaard e Ings su rigore.

Premier League undicesima giornata, risultati

BURNLEY-EVERTON 1-1

MANCHESTER CITY-FULHAM 2-0

WEST HAM-MANCHESTER UNITED 1-3

CHELSEA-LEEDS 3-1

WEST BROMWICH ALBION-CRYSTAL PALACE 1-5

SHEFFIELD-LEICESTER 1-2

TOTTENHAM-ARSENAL 2-0

LIVERPOOL-WOLVES 4-0

BRIGHTON-SOUTHAMPTON 1-2

Classifica Premier League

TOTTENHAM 24 LIVERPOOL 24 CHELSEA 22 LEICESTER 21 SOUTHAMPTON 20 MANCHESTER UNITED 19 MANCHESTER CITY 18 WEST HAM 17 EVERTON 17 WOLVERHAMPTON 17 CRYSTAL PALACE 16 ASTON VILLA 15 NEWCASTLE 14 LEEDS 14 ARSENAL 13 BRIGHTON 10 FULHAM 7 WEST BROMWICH ALBION 6 BURNLEY 6 SHEFFIELD UNITED 1

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS