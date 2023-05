Premier League: risultati, marcatori e classifica della 36ª giornata 13-14-15/5/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della trentaseiesima giornata di campionato.

-2 alla fine della Premier League. Nell’anticipo della trentaseiesima giornata c’è stato il pareggio pieno di reti tra Leeds e Newcastle. I padroni di casa segnano il vantaggio con Ayling, hanno la possibilità per raddoppiare ma Bamford sbaglia il rigore. I Magpies pareggiano con Wilson che fa anche doppietta su due calci di rigore. Al 79′ Kristenseen trova il definitivo 2-2 con il Leeds che rimane anche in dieci per l’espulsione di Firpo.

KO per il Tottenham contro l’Aston Villa di Unai Emery che ritorna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Ramsey e Douglas Luiz condanno che gli Spurs che la riaprono nel finale col solito Kane. Las squadra dell’ex Ryan Mason si vede raggiunta proprio dai Villans che questa volta sognano davvero in grande.

Momento di grande forma anche per il Fulham che vince in casa del fanalino di coda Southampton. Per i Saints la situazione si fa davvero complessa e manca pochissimo alla retrocessione matematica. Ritorna alla vittoria il Crystal Palace con una doppietta del solito Eze contro il Bournemouth ormai salvo.

Vittoria per il Manchester United contro il Wolverhampton. Prima Martial poi Garnacho stendono i Wolves e continuano a rincorrere l’Europa. Si ferma il Chelsea, invece, in casa contro il Nottingham. Alla doppietta di Awoniyi del vantaggio risponde quella di Sterling che aveva dato il momentaneo vantaggio alla propria squadra.

Il Manchester City non ne sbaglia una. Arriva anche la vittoria sul campo dell’Everton con la doppietta di Gundogan e la rete di Haaland. Il titolo è sempre più vicino. Derby di Londra, anche se meno blasonato, quello tra Brentford e West Ham. A spuntarla sono le Api mentre gli Hammers escono sconfitti e cercano di ripensare alla semifinale di Conference contro l’Az Alkmaar.

Debacle dell’Arsenal contro il Brighton. I Seaguns vincono per 2-0 e mettono i Gunners in una situazione davvero complessa. La squadra di Roberto De Zerbi è la vera sorpresa della Premier e con questo successo rischia di regalare il campionato al City. Beffa clamorosa per Mikel Arteta che ha perso tutto il vantaggio accumulato nelle giornate e rischia di gettare un titolo che era ormai vinto.

Periodo di grande forma per il Liverpool che sembra davvero rinato. Il 3-0 in casa del Leicester spinge la squadra verso i primi posti. Fino a qualche settimana fa sembrava utopistico: i Reds erano undicesimi ed adesso si trovano in piena lotta per la Champions League.

Premier League, risultati della trentaseiesima giornata

Sabato 13 maggio

Leeds-Newcastle 2-2 7′ Ayling (L), 31′, 69′ Wilson (N), 79′ Kristensen (L)

Chelsea-Newcastle 2-2 13′,62′ Awoniyi (N), 51′, 58′ Sterling

Aston Villa-Tottenham 2-1 8′ Ramsey (A), 72′ Douglas Luiz (A), 90′ Kane (T)

Crystal Palace-Bournemouth 2-0 39′, 58′ Eze

Southampton-Fulham 0-2 48′ Carlos Vinicius, 72′ Mitrovic

Manchester United-Wolves 2-0 32′ Martial, 90+4′ Garnacho

Domenica 14 maggio

Everton-Manchester City 0-3 37′ , 51′ Gundogan, 39′ Haaland

Brentford-West Ham 2-0 20’Mbeumo, 43′ Wissa

Arsenal-Brighton 0-3 51′ Enciso, 86′ Undav, 90+6′ Estupinan

Lunedì 15 maggio

Leicester-Liverpool 0-3 33′, 36′ Jones, 71′ Alexander-Arnold

Premier League, classifica finale

1. Manchester City 85

2. Arsenal 81

3. Newcastle 66

4. Manchester United 66

5. Liverpool 65

6. Brighton 58

7. Tottenham 57

8. Aston Villa 57

9. Brentford 53

10. Fulham 51

11. Chelsea 43

12. Crystal Palace 43

13. Wolves 40

14. Bournemouth 39

15. West Ham 37

16. Nottingham 34

17. Everton 32

18. Leeds 31

19. Leicester 30

20. Southampton 24