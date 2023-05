Premier League: risultati, marcatori e classifica della 34ª giornata 29-30/4 e 1-2/5/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della trentaquattresima giornata di campionato.

La trentaquattresima giornata di Premier League inizia con partite ricchissime di gol. A fare rumore è stato lo straripante 6-0 del Brentford contro il Wolverhampton. La sestina dei Seaguns è opera di tre doppiette di Undav, Gross e Welbeck. La squadra di Roberto De Zerbi sogna sempre di più l’Europa ed è a soli pochi punti dal quinto posto.

Non è stata da mento la partita tra Crystal Palace e West Ham, terminata con un 4-3. Botta e risposta a pien di gol con i padroni che erano in vantaggio con tre reti ma gli Hammers sono riusciti ad accorciare nel primo tempo con Antonio. Nella ripresa, il Crystal trova il 4-2 su rigore ma il West Ham accorcia con Aguerd. Finisce così e con le Aquile che sono matematicamente salve.

A sorprendere è anche il Brentford che rimonta per 2-1 contro il Nottingham. In vantaggio erano andati gli ospiti con Danilo ma le Api hanno trovato prima il pareggio con Toney e poi al 94′ con la rete di Dasilva che vale i tre punti. Anche il Brentford si unisce alla lotta per l’Europa e raggiunge quota 50 punti in campionato.

Manca solamente un punto alla salvezza per il Bournemouth che vince per 4-1 contro il Leeds che, al contrario, ha bisogno di altri dieci punti. La lotta per la salvezza si fa sempre più accesa. Dura anche per il Southampton che perde in casa del Newcastle per 3-1 e rimane fissa all’ultimo posto. Terza vittoria consecutiva per i Magpies.

Vincono anche le due squadre di Manchester. Il City a Londra contro il Fulham merito di Haaland e di Alvarez mentre lo United in casa contro l’Aston Villa per 1-0. La squadra di Unai Emery non perdeva in campionato da febbraio. Nel posticipo, il big match tra Liverpool e Tottenham. Inizio shock per gli Spurs che subiscono tre reti in quindici minuti con Kane che dimezza lo svantaggio.

Nella ripresa il Tottenham accorcia ulteriormente con Son e trova il pareggio al 93′ con Richarlison. Ma quando sembra essere tutto perduto, al 94′ Diogo Jota segna il gol della vittoria e porta tre punti pesantissimi ai Reds che ritornano in piena lotta per l’Europa. Pioggia di gol tra Leicester ed Everton. Finisce 2-2 con i Foxies che erano in vantaggio ma si sono fatti riacciuffare con Iwobi.

Nel posticipo la sfida più importante della giornata: il derby tra Arsenal e Chelsea. I Gunners ritornano a vincere e si riprendono dopo un periodo difficile con tre pareggi e una sconfitta. Successo molto importante ma il City è ancora a -2. La squadra di Frank Lampard non riesce ad uscire dal tunnel di sconfitte.

Premier League, risultati della trentaquattresima giornata

Sabato 29 aprile

Brentford-Nottingham 2-1 45+1′ Danilo (N), 82′ Toney (B), 90+4′ Dasilva (B)

Brighton-Wolverhampton 6-0 6′, 66′ Undav, 13′, 26′ Gross, 39′, 48′ Wellbeck

Crystal Palace-West Ham 4-3 9′ Soucek (W), 15′ Ayew (C), 20′ Zaha (C), 30′ Schlupp (C), 36′ Antonio (W), 66′ rig. Eze (C), 73′ Aguerd (W)

Domenica 30 aprile

Fulham-Manchester City 1-2 3′ rig. Haaland (M), 15′ Vinicius (F), 36′ Alvarez (M)

Manchester United-Aston Villa 1-0 39′ Fernandes

Newcastle-Southampton 3-1 41′ Armstrong (S), 54′, 81′ Wilson (N), 79′ aut. Walcott (S)

Bournemouth-Leeds 4-1 20′, 24′ Lerma (B), 32′ Bamford (L), 63′ Solanke (B) 90’+1′ Semenyo (B)

Liverpool-Tottenham 4-3 3′ Jones (L), 5′ Diaz (La), 15′ Salah (L), 40′ Kane (T), 77’Son (T), 90+3′ Richarlison (T), 90+4′ Diogo Jota (L)

Lunedì 1 maggio

Leicester-Everton 2-2 15′ Calvert-Lewin (E), 22′ Soyuncu (L), 33′ Vardy (L), 54′ Iwobi (E)

Martedì 2 maggio

Arsenal-Chelsea 3-1 18′, 31′ Odegaard (A), 34′ Jesus (A), 65′ Madueke (C)

Premier League, classifica finale

1. Arsenal 78

2. Manchester City 76

3. Newcastle 65

4. Manchester United 63

5. Liverpool 56

6. Tottenham 54

7. Aston Villa 54

8. Brighton 52

9. Brentford 50

10. Fulham 45

11. Crystal Palace 40

12. Chelsea 39

13. Bournemouth 39

14. Wolves 37

15. West Ham 34

16. Leicester 30

17. Leeds 30

18. Nottingham 30

19. Everton 29

20. Southampton 24