Premier League: risultati, marcatori e classifica della 33ª giornata 25-26-27/4/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della trentatreesima giornata di campionato.

Turno infrasettimanale in Premier League. La trentatreesima giornata del campionato inglese è iniziata con la vittoria del Wolverhampton sul Crystal Palace. Prima l’autorete di Andersen e poi il rigore realizzato da Neves, regalano i tre punti ai Lupi che sono sempre più vicini alla salvezza. Continua, invece, il momento magico dell’Aston Villa che vince contro il Fulham.

La squadra allenata da Unai Emery sogna in grande e vuole conquistare a tutti i costi l’Europa. Pari che serve a poco quello tra Leeds e Leicester che sono divisi solamente da un punto. Entrambe le squadre rischiano di cadere nella zona rossa, quando mancano pochissime giornate alla fine del campionato e tutto è ancora da decidere.

Vittoria del Nottingham che rimonta in casa contro il Brighton dopo lo svantaggio iniziare. Cade la squadra di Roberto De Zerbi che si mantiene all’ottavo posto. Crolla ancora il Chelsea in casa col Brentford. I Blues non riescono ad uscire dalla crisi e Frank Lampard continua a collezionare un trend sempre più negativo.

Rimonta e si riprende il Liverpool a Londra contro il West Ham con le reti di Gakpo e Matic e continua a guadagnare terreno risalendo la china. L’attenzione, però, era tutta per la sfida tra Manchester City e Arsenal che valeva l’intero campionato. I Citizens ne infliggono quattro all’Arsenal e riaprono clamorosamente il campionato, con due partite ancora da recuperare. I Gunners rischiano di perdere l’enorme vantaggio che avevano accumulato.

Il match clou della giornata è la sfida tra Tottenham e Manchester United. Finisce 2-2 con una super rimonta da parte degli Spurs che erano sotto per 2-0 con le reti di Sancho e Rashford nel primo tempo. Nella ripresa Porro e Son regalano il 2-2 definitivo. Stop per i Red Devils che si vedono superare dal Newcastle che strapazza per 4-1 l’Everton. I Magpies rimangono al terzo posto.

Premier League, risultati della trentatreesima giornata

Martedì 25 aprile

Wolverhampton-Crystal Palace 2-0 3′ aut. Andersen, 90+4′ Neves

Aston Villa-Fulham 1-0 21′ Mings

Leeds-Leicester 1-1 20′ Sinisterra (Lee), 80′ Vardy (Lei)

Mercoledì 26 aprile

Nottingham-Brighton 3-1 38′ Buonanotte (B), 45+3′ Gross (N), 68′ Danilo (N), 90+1′ Gibbs-White (N)

West Ham-Liverpool 1-2 12′ Paqueta (W), 18′ Gakpo (L), 67′ Matip (L)

Chelsea-Brentford 0-2 37′ aut. Azpilicueta, 78′ Mbeumo

Manchester City-Arsenal 4-1 7′, 54′ De Bruyne (M), 45+1′ Stones (M), 86′ Holding (A), 90+5′ Haaland (M)

Giovedì 27 aprile

Everton-Newcastle 1-4 28′, 75′ Wilson (N), 72′ Joelinton (N), 80′ McNeil (E), 81′ Murphy (N)

Southampton-Bournemouth 0-1 50′ Tavernier

Tottenham-Manchester United 2-2 7′ Sancho (M), 44′ Rashford (M), 56′ Porro (T), 79′ Son (T)

Premier League, classifica finale

1. Arsenal 75

2. Manchester City 73

3. Newcastle 62

4. Manchester United 60

5. Tottenham 54

6. Aston Villa 54

7. Liverpool 53

8. Brighton 49

9. Brentford 47

10. Fulham 45

11. Chelsea 39

12. Crystal Palace 37

13. Wolves 37

14. West Ham 34

15. Bournemouth 36

16. Leeds 30

17. Nottingham 30

18. Leicester 29

19. Everton 28

20. Southampton 24