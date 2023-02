Premier League: risultati, marcatori e classifica della 25ª giornata 24-25-26/2/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della venticinquesima giornata di campionato.

Continua il campionato anche in Inghilterra. La venticinquesima giornata di Premier League inizia venerdì con l’anticipo tra Fulham e Wolverhampton. La squadra di Londra stava attraversando un momento magico e pieno di vittorie. Contro i Lupi, però, è arrivato un 1-1 che comunque proietta i londinesi nella lotta per una posizione in Europa.

Chiamato alla vittoria per continuare a sognare il titolo, c’è anche l’Arsenal che è ospite del Leicester. Ai Gunners basta solamente la rete di Martinelli per portare a casa i tre punti. La squadra di Mikel Arteta, con una partita in meno da giocare, comanda ancora il campionato con dietro un Manchester City davvero strepitoso.

I Citizens dovevano vincere obbligatoriamente e rispondono subito presente con un 4-1 rifilato ai danni di un Bournemouth che ha seri problemi in difesa. Gli uomini di Pep Guardiola credono ancora nella riapertura del campionato ma l’Arsenal dovrà recuperare la partita contro l‘Everton che potrebbe portarlo ad un +5.

Dietro riposa il Manchester United che è impegnato in Coppa contro il Newcastle e quindi le loro gare sono state posticipate. Ancora crisi per il Liverpool che, dopo la sonora sconfitta in Champions League per 5-2 contro il Real Madrid, non va oltre lo 0-0 con il Crystal Palace.

L’attenzione della giornata, però, è tutta per il derby di Londra tra Tottenham e Chelsea. A vincere sono gli Spurs per 2-0. Antonio Conte si prende momentaneamente il terzo posto mentre continua il periodo nero del Chelsea che non vince da cinque giornate

Premier League, risultati della venticinquesima giornata

Venerdì 24 febbraio

Fulham-Wolverhampton 1-1 23′ Sarabia (W), 64′ Solomon (F)

Sabato 25 febbraio

West Ham-Nottingham Forest 4-0 70′ ,72′ Ings, 78′ Rice, 85′ Antonio

Leeds-Southampton 1-0 77′ Firpo

Everton-Aston Villa 0-2 63′ rig. Watkins, 81′ Buendia

Crystal Palace-Liverpool 0-0

Leicester-Arsenal 0-1 46′ Matinelli

Bournemouth-Manchester City 1-4 15′ Alvarez (M), 29′ Haaland (M), 45′ Foden (M), 51′ aut. Mepham (B), 83′ Lerma (B)

Newcastle-Brighton Rinviata

Manchester United- Brentford Rinviata

Domenica 26 febbraio

Tottenham-Chelsea 2-0 46′ Skipp, 82′ Kane

Premier League, classifica finale

1. Arsenal 57

2. Manchester City 55

3. Manchester United 49

4. Tottenham 45

5. Newcastle 41

6. Fulham 39

7. Liverpool 36

8. Brighton 35

9. Brentford 35

10. Chelsea 31

11. Aston Villa 31

12. Crystal Palace 27

13. Nottingham 25

14. Leicester 24

15. Wolves 24

16. West Ham 23

17. Leeds 22

18. Everton 21

19. Bournemouth 21

20. Southampton 18