Premier League: risultati, marcatori e classifica della 23ª giornata 11-12-13/2/2023

Premier League risultati, marcatori e classifica della ventitreesima giornata di campionato.

La ventitreesima giornata di Premier League si è aperta col derby di Londra tra West Ham e Chelsea. Solamente 1-1 tra le due squadre che non stanno affrontando un momento particolarmente positivo. I Blues rimangono al nono posto in campionato mentre per gli Hammers la zona retrocessione dista solo due punti.

Altro pareggio per l’Arsenal che questa volta viene fermato per 1-1 in casa contro il Brentford. I Gunners non vincono da due giornate dopo il filotto di vittoria. Momento decisamente no, invece, per il Tottenham che perde per ben 4-1 in casa del Leicester. Andamento altalenante per la formazione di Antonio Conte.

Il Manchester United vince per 2-0 in casa del Leeds negli ultimi minuti e si prende il terzo posto. Non manca l’appuntamento con la vittoria il Manchester City contro l’Aston Villa. I Citizens, ora, sono a -3 dall’Arsenal.

Premier League, i risultati della ventitreesima giornata

Sabato 11 febbraio

West Ham-Chelsea 1-1 16′ Joao Felix (C), 28′ Emerson (W)

Southampton-Wolverhampton 1-2 25′ Alcaraz (S), 73′ aut. Bednarek (W), 87′ Joao Gomes (W)

Leicester-Tottenham 4-1 14′ Bentancur (T), 23′ Mendy (L), 25′ Maddison (L), 45+4′ Iheanacho (L), 81′ Barnes (L)

Fulham-Nottingham Forest 2-0 17′ Willian, 88′ Solomon

Crystal Palace-Brighton 1-1 63′ March (B), 70′ Tomkins (C)

Arsenal-Brighton 1-1 66′ Trossard (A), 74′ Toney (B)

Domenica 12 febbraio

Leeds-Manchester United 0-2 80′ Rashford, 85′ Garnacho

Manchester City-Aston Villa 4′ Rodri (M), 39′ Gundocan (M), 45+1′ Mahrez (M), 61′ Watkins (A)

Liverpool-Everton 2-0

Premier League, la classifica finale

1. Arsenal 51

2. Manchester City 48

3. Manchester United 45

4. Newcastle 41

5. Tottenham 39

6. Brighton 35

7. Fulham 35

8. Brentford 34

9. Liverpool 32

10. Chelsea 31

11. Aston Villa 28

12. Crystal Palace 25

13. Leicester 24

14. Nottingham 24

15. Wolves 23

16. West Ham 20

17. Leeds 19

18. Everton 18

19. Bournemouth 18

20. Southampton 15