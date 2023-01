Premier League risultati, marcatori e classifica della 19ª giornata 2-3-4-5/01/2023

Premier League, risultati della diciannovesima giornata. Cade il Liverpool contro il Brentford. Senza reti la sfida tra Arsenal e Newcastle.

La diciannovesima giornata di Premier League si è aperta col tonfo del Liverpool in casa del Brentford. I Reds perdono per 3-1 contro le Api che stanno disputando un campionato davvero sorprendente e sono a -2 proprio dalla squadra allenata da Jürgen Klopp. Finisce 0-0 la sfida tra l’Arsenal e l’inaspettato Newcastle.

I Gunners, comunque, rimangono sempre primi in classifica ed ottengono il secondo pareggio del campionato. I Magpies si tengono stretto il quarto posto ma dietro c’è il Manchester United che sta andando molto forte. Per i Red Devils arriva il successo per 3-0 contro il Bournemouth, quarta vittoria consecutiva.

Vince anche il Tottenham per 4-0 contro il Crystal Palace e si riprende dalla sconfitta interna contro l’Aston Villa. L’attesa, però, è tutta per il big match nel posticipo tra Chelsea e Manchester City. Basta una di Mahrez ai Citizens per vincere la sfida. Con questa vittoria, il City recupera punti sull’Arsenal.

Premier League, risultati della diciannovesima giornata

Lunedì 2 gennaio

Brentford-Liverpool 3-1 aut. 19′ Konate (B), 42′ Wissa (B), 50′ Oxlade-Chamberlain (L), 84′ Mbeumo (B)

Martedì 3 gennaio

Arsenal-Newcastle 0-0

Everton-Brighton 1-4 14′ Mitoma (B), 52′ Ferguson (B), 55′ March (B), 57′ Gross (B), 92′ rig. Grey (E)

Leicester-Fulham 0-1 17′ Mitrovic

Manchester United-Bournemouth 3-0 23′ Casemiro, 49′ Shaw, 86′ Rashford

Mercoledì 4 gennaio

Southampton-Nottingham Forest 0-1 27′ Awoniyi

Leeds-West Ham 2-2 27′ Gnonto (L), 45′ Paqueta rig. (W), 46′ Scamacca (W), 69′ Rodrigo (L)

Aston Villa-Wolverhampton 1-1 19′ Podence (W), 78′ Ings (A)

Crystal Palace-Tottenham 0-4 48′,54′ Kane, 68′ Doherty, 73′ Son

Giovedì 5 gennaio

Chelsea-Manchester City 0-1 63′ Mahrez

Premier League, classifica finale

1. Arsenal 44

2. Manchester City 39

3. Newcastle 35

4. Manchester United 35

5. Tottenham 33

6. Liverpool 28

7. Fulham 28

8. Brighton 27

9. Brentford 26

10. Chelsea 25

11. Aston Villa 22

12. Crystal Palace 22

13. Leicester 17

14. Leeds 17

15. Nottingham 17

16. Bournemouth 16

17. West Ham 14

18. Everton 15

19. Wolves 13

20. Southampton 12