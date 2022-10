Premier League risultati, marcatori e classifica della 10ªgiornata 8-9-10/10/2022

Premier League risultati, marcatori e classifica della decima giornata. Vince il Chelsea per 3-0 contro il Wolverhampton. Dilaga il City contro il Southampton.

La decima giornata di Premier League ha visto il trionfo del Manchester City che sembra inarrestabile. Dopo la vittoria nel derby, arriva un’altra schiacciante vittoria: un 4-0 ai danni del Southampton. Vittoria rotonda anche del Chelsea per 3-0 contro i Wolves.

Vittoria di misura per il Tottenham per 1-0 contro il Brighton di De Zerbi. Tanta attesa per il big match tra Arsenal e Liverpool. A vincere sono i Gunners per 3-2 che sono sempre più in vetta nella Premier League.

Premier League, risultati della decima giornata

Sabato 8 ottobre

Brighton-Tottenham 0-1 22′ Kane

Manchester City-Southampton 4-0 20′ Cancelo, 32′ Foden, 49′ Mahrez, 65′ Haaland

Chelsea-Wolverhampton 3-0 45’+3′ Havertz, 54′ Pulisic, 90′ Broja

Bournemouth-Leicester 2-1 10′ Daka (L), 68′ Billing (B), 71′ Christie (B)

Newcastle-Brentford 5-1 21′, 56′ Bruno Guimaraes (N), 28′ Murphy (N), 54′ rig. Toney (B), 82′ Almiron (N), 90′ aut. Pinnock (B)

Domenica 9 ottobre

Crystal Palace-Leeds 2-1 10′ Struijk (L); 24′ Edouard (C); 76′ Eze (C)

West Ham-Fulham 3-1 5′ Pereira (F); 62′ Scamacca (W); 91′ Antonio (W)

Arsenal-Liverpool 3-2 1′ Martinelli (A); 34′ Nunez (L); 45+5′, 76′ Saka (A); 53′ Firmino (L)

Everton-Manchester United 1-2 5′ Iwobi (E); 15′ Antony (M);44′ Ronaldo (M)

Lunedì 11 ottobre

Nottingham-Aston Villa 1-1 15′ Dennis (N); 22′ Young (A)

Premier League, classifica finale

1. Arsenal 24

2. Manchester City 23

3. Tottenham 20

4. Chelsea 16

5. Manchester United 15

6. Newcastle 14

7. Brighton 14

8. Bournemouth 12

9. Fulham 11

10. Liverpool 10

11. Brentford 10

12. Everton 10

13. West Ham 10

14. Leeds 9

15. Crystal Palace 9

16. Aston Villa 9

17. Southampton 7

18. Wolves 6

19. Nottingham 5

20. Leicester 4