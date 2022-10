Premier League risultati, marcatori e classifica dell’12ªgiornata 18-19-20/10/2022

Il Leicester torna alla vittoria, colpo del Manchester United contro il Tottenham. Nunez regala i tre punti al Liverpool.

Con una classifica ancora tutta in divenire e il big match di giornata (Arsenal-Manchester City) rinviato, la dodicesima giornata di Premier League ha comunque dato indicazioni importanti e grandi colpi di scena.

Il Manchester United ottiene una vittoria importantissima contro il Tottenham e nonostante le polemiche sul comportamento di Cristiano Ronaldo (che ha abbandonato la panchina prima della conclusione della partita), i Reds possono dirsi soddisfatti per aver ottenuto tre punti pesanti contro il team di Conte.

Fred e Bruno Fernandes hanno fissato il punteggio sul 2-0 finale.

Vittoria importantissima anche per il Leicester City che torna in gareggiata battendo il Leeds United in un match che può valere tanto in zona retrocessione.

Il Brighton di De Zerbi pareggia contro il fanalino di coda Nottingham Forest, mentre è da evidenziare la vittoria interna (e in rimonta) del Crystal Palace contro i Wolves, alla quarta sconfitta in 5 giornate.

Il Liverpool vince di misura contro il West Ham grazie alla rete di Darwin Nunez, mentre il Newcastle continua a stupire con la vittoria casalinga sull’Everton, targata Almiron.

Corsaro, invece, il Fulham che batte 3-0 l’Aston Villa.

Premier League, i risultati e i marcatori della 12° giornata

Martedì 18 Ottobre 2022

Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest (0-0)

Crystal Palace vs Wolverhampton (2-1) – 31′ A.Traorè (W), 47′ E.Eze (CP), 70′ W.Zaha (CP)

Mercoledì 19 Ottobre 2022

Bournemouth vs Southampton (0-1) – 9′ C.Adams (S)

Liverpool vs West Ham (1-0) – 22′ D.Nunez

Brentford vs Chelsea (0-0)

Newcastle vs Everton (1-0) – 30′ M.Almiron

Manchester United vs Tottenham (2-0) – 47′ Fred, 69′ B.Fernandes

Giovedì 20 Ottobre 2022

Fulham vs Aston Villa (3-0) – 36′ H.Reed, 68′ A.Mitrovic rigore, 83′ T.Mings autogol – espulso al 62′ D.Luiz (AV)

Leicester City vs Leeds United (2-0) – 16′ R.Koch autogol, 35′ H.Barnes

Arsenal vs Manchester City RINVIATA

Premier League, la classifica dopo la 12° giornata

1 Arsenal 27**

2 Manchester City 23**

3 Tottenham 23*

4 Chelsea 20**

5 Manchester United 19**

6 Newcastle 18*

7 Liverpool 16**

8 Brighton & Hove 15**

9 Fulham 15*

10 Brentford 14*

11 Crystal Palace 13**

12 Bournemouth 13*

13 West Ham 11*

14 Southampton 11*

15 Everton 10*

16 Leeds United 9**

17 Aston Villa 9*

18 Wolverhampton 9*

19 Leicester City 8*

20 Nottingham Forest 6*

*una partita in meno

**due partite in meno