Premier League: risultati, marcatori e classifica 9° giornata 22-23-24/10/2021

Tutti i risultati, con marcatori e classifica finale, della nona giornata di Premier League. Il Chelsea dilaga contro il Norwich. Passeggia il Manchester City a Burnley. Disastro dello United che perde 5-0 in casa contro il Liverpool.

La nona giornata di Premier League si è aperta con l’anticipo dell’Arsenal di Mikel Arteta che ritorna a vincere per 3-1 contro l’Aston Villa. Non ci va piano, invece, il Chelsea che vince con uno straripante 7-0 contro il Norwich, che rimane il fanalino di coda con solo due punti guadagnati.

Anche il Manchester City non ha problemi in casa del Burnley vincendo per 4-1. L’attenzione della giornata, però, è tutta sul big match tra Manchester United e Liverpool. A trionfare sono i Reds che vincono addirittura per 5-0 all’Old Trafford. Notte fonda per i Red Devils che nelle ultime quattro partite hanno totalizzato tre sconfitte ed un pareggio.

Premier League 9° giornata: tutti i risultati

Venerdì 22 ottobre

Arsenal-Aston Villa 3-1 (23′ Thomas, 45+6′ Aubameyang, 56′ Smith Rowe, 83′ Ramsey)

Sabato 23 ottobre

Chelsea-Norwich 7-0 (8′, 85′, 91′ Mount, 18′ Hudson-Odoi, 42′ James, 57′ Chilwell, 63′ aut. Aarons)

Crystal Palace-Newcastle 1-1 (56′ Benteke, 65′ Wilson)

Leeds-Wolverhampton 1-1 (10′ Hwang, 90’+4 Rodrigo)

Everton-Watford 2-5 (3′ Davies, 13′, 80′, 86′ King, 63′ Richarlison, 78′ Kucka, 90’+1 Dennis)

Southampton-Burnley 2-2 (13′, 57′ Cornet, 41′ Livramento, 50′ Broja)

Brighton-Manchester City 1-4 (13′ Gundogan, 28′, 31′ Foden, 81′ rig. Macallister, 95′ Mahrez)

Domenica 24 ottobre

West Ham-Tottenham 1-0 (72′ Antonio)

Brentford-Leicester 1-2 (14′ Tielemans, 60′ Jorgensen, 73′ Maddison)

Manchester United-Liverpool 0-5 (5′ Keita, 13′ Jota, 38′, 45+5′, 50′ Salah)

Premier League, la classifica dopo la 9° giornata

Chelsea 22

Liverpool 21

Manchester City 20

West Ham 17

Brighton 15

Tottenham 15

Manchester Utd 14

Everton 14

Arsenal 14

Leicester 14

Wolverhampton 13

Brentford 12

Watford 10

Aston Villa 10

Crystal Palace 9

Southampton 8

Leeds 7

Newcastle 4

Burnley 4

Norwich 2

Migliori Bookmakers AAMS