Premier League: risultati, marcatori e classifica 5° giornata 17-18-19/9/2021

I risultati con classifica e marcatori della 5° giornata di Premier League. Il City bloccato in casa con il Southampton. Il Liverpool stravince contro il Crystal Palace. Il Chelsea vince il derby con il Tottenham.

Giornata intensa quella della quinta giornata di Premier League. Inatteso il risultato del Manchester City che non va oltre il pareggio, in casa, contro il Southampton. Lo 0-0 è un risultato che sta stretto a Pep Guardiola, soprattutto dopo il gol al 94′ di Sterling annullato dal VAR per fuorigioco.

Vittoria, invece, per l’altra squadra di Manchester. Lo United ha la meglio sul West Ham per 2-1. In vantaggio prima gli Hammers con un gol di Benrahama e poi il pareggio del solito Ronaldo. I Red Devils trovano anche il vantaggio firmato da Lingard, giocatore in prestito proprio dal West Ham. I padroni di casa hanno un’occasione ghiottissima, con un rigore assegnato all’ultimo minuto di recupero, per pareggiare ma dagli undici metri lo specialista Noble sbaglia.

Vittoria di misura per l’Arsenal che vince 1-0 contro il Burnley con una rete di Odegaard. Nessun problema per il Liverpool che vince 3-0 contro il Crystal Palace con le reti di Mane, Salah e Keita. Stesso risultato anche per il Chelsea che stravince il derby contro il Tottenham grazie ai gol di Thiago Silva, Kanté e Rudigar. Entrambe le squadre sono a pari punti, in vetta, assieme anche al Manchester United e all’inaspettato Brighton.

Premier League 5° giornata: i risultati

Venerdì 17 settembre

Newcastle-Leeds 1-1 (13′ Raphinha, 44′ Saint-Maximin)

Sabato 18 settembre

Wolverhampton-Brentford 0-2 (28′ rig. Toney, 34′ Mbeumo)

Norwich-Watford 1-2 (17′ Dennis, 34′ Pukki, 63′, 83′ Sarr)

Burnley-Arsenal 0-1 (30′ Odegaard)

Manchester City-Southampton 0-0

Liverpool-Crystal Palace 3-0 (43′ Mané, 78′ Salah, 89′ Keita)

Aston Villa-Everton 3-0 (66′ Cash, 69′ aut. Digne, 75′ Bailey)

Domenica 19 settembre

Brighton-Leicester 2-1 (35′ rig. Maupay, 50′ Welbeck, 61′ Vardy)

West Ham-Manchester United 1-2 (30′ Benrahma, 35′ Ronaldo, 89′ Lingard)

Tottenham-Chelsea 0-3 (49′ T. Silva, 57′ Kanté, 90’+2 Rudiger)

Premier League 5° giornata: la classifica

Chelsea 13

Liverpool 13

Manchester Utd 13

Brighton 12

Everton 10

Manchester City 10

Tottenham 9

West Ham 8

Brentford 8

Aston Villa 7

Leicester 6

Arsenal 6

Watford 6

Crystal Palace 5

Southampton 4

Wolverhampton 3

Leeds 3

Newcastle 2

Burnley 1

Norwich 0

