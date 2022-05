Premier League: risultati, marcatori e classifica 36ª giornata 7-8/5/2022

Risultati e marcatori della 36ª giornata di Premier League. Pareggio tra Liverpool e Tottenham. Crollo del Manchester United in casa del Brighton.

La trentaseiesima giornata della Premier League ha visto il pareggio per 2-2 tra Chelsea e Wolverhampton. I Blues vincevano con una doppietta di Lukaku ma gli ospiti hanno recuperato con le reti di Trincao e Coady al 97′. Si tratta della terza partita senza vittoria per la squadra di Thomas Tuchel che deve guadarsi le spalle.

Con la vittoria per 2-1 contro il Leeds, l’Arsenal si sta avvicinando prepotentemente ed è solo a -1. La doppietta di Nketiah regala il quarto successo di fila per i Gunners che sono in ottima forma. Così facendo il Chelsea rischia di perdere anche il terzo posto che sembrava messo in cassaforte. A risuonare, però, è stato il pesante KO del Manchester United per 4-0 in casa del Brighton.

I Red Devils si allontanano dalla zona Champions e Cristiano Ronaldo rischia di saltare la competizione per la prima volta nella sua carriera. Solamente un pareggio, invece, nel big match tra Liverpool e Tottenham. Ad andare in vantaggio sono gli Spurs con Son ma nella ripresa i Reds trovano il pareggio con Luis Diaz. Il Liverpool resta al secondo posto con il City.

Risultati 36° giornata di Premier League

Sabato 7 maggio

Brentford-Southampton 3-0 (13′ Jansson, 14 Wissa, 79′ Ajer)

Burnley-Aston Villa 1-3 (7′ Ings, 31′ Buendia, 52′ Watkins, 91′ Cornet)

Chelsea-Wolverhampton 2-2 (56′, 58′ Lukaku, 79′ Trincao, 97′ Coady)

Crystal Palace-Watford 1-0 (31′ rig. Zaha)

Brighton-Manchester United 4-0 (15′ Caicedo, 49′ Cucurella, 57′ Gross, 60′ Trossard)

Liverpool-Tottenham 1-1 (56′ Son, 74′ Diaz)

Domenica 8 maggio

Norwich-West Ham 0-4 (12′, 45′ Benrahma, 30′ Antonio, 65′ rig. Lanzini)

Leicester-Everton 1-2 (6′ Mykolenko, 11′ Daka, 30′ Holgate)

Arsenal-Leeds 2-1 (5′, 10′ Nketiah, 66′ Llorente)

Manchester City-Newcastle 5-0 (19′, 93′ Sterling, 38′ Laporte, 61′ Rodri, 90′ Foden)

Classifica Premier League

Manchester City 86

Liverpool 83

Chelsea 67

Arsenal 66

Tottenham 62

Manchester United 58

West Ham 55

Wolverhampton 50

Brighton 47

Crystal Palace 44

Brentford 43

Newcastle 43

Aston Villa 43

Leicester 42

Southampton 40

Everton 35

Leeds 34

Burnley 34

Watford 22

Norwich 21