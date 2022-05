Premier League: risultati, marcatori e classifica 35° giornata 30/4 e 1-2/5/2022

Premier League, risultati, marcatori e classifica della trentacinquesima giornata: vincono Liverpool e Manchester City. L’Arsenal si tiene stretto il quarto posto.

Si è giocato nel weekend il trentacinquesimo turno della Premier League inglese. Un campionato sempre più animato dal confronto a distanza (molto ravvicinata) tra la capolista Manchester City e il Liverpool. Solo un punto separa le due squadre, che sembrano non sbagliare più un colpo.

I “Citizens” hanno vinto brillantemente, 4-0, contro il Leeds, grazie alle reti di Rodri, Jesus, Aké e Fernandinho. Il Liverpool si è imposto invece di misura sul Newcastle, grazie a una rete di Keita. Se la lotta per il titolo è serrata, quella per la Champions non è da meno: vince l’Arsenal, 2-1 sul West Ham, e difende il quarto posto dagli assalti del Tottenham, vincente contro il Leicester.

Il Manchester United vince, 3-0 contro il Brentford, e rimane in corsa dietro le due londinesi.

Premier League, i risultati della trentacinquesima giornata

Newcastle-Liverpool 0-1: 19′ Keita (L)

Watford-Burnley 1-2: 8′ Tarkowski (autogol, B), 83′ Corck (B), 86′ Brownhill (B)

Southampton-Crystal Palace 1-2: 9′ Romeu (S), 60′ Eze (C), 90+2′ Zaha (C)

Aston Villa-Norwich 2-0: 41′ Watkins (A), 90+3′ Ings (A)

Wolverhampton-Brighton 0-3: 42′ Allister (rigore, B), 70′ Trossard (B), 86′ Bissouma (B)

Leeds-Manchester City 0-4: 13′ Rodri (M), 54′ Aké (M), 78′ G. Jesus (M), 90+3′ Fernandinho (M)

Tottenham-Leicester 3-1: 22′ Kane (T), 60′, 79′ Son (T), 90′ Iheanacho (L)

Everton-Chelsea 1-0: 46′ Richarlison (E)

West Ham-Arsenal 1-2: 38′ Holding (A), 45′ Bowen (N), 54′ Gabriel (A)

Manchester United-Brentford 3-0: 9′ Bruno Fernandes (M), 61′ C. Ronaldo (rigore, M), 72′ Varane (M)

Premier League, la classifica dopo 35 giornate

Manchester City 83

Liverpool 82

Chelsea 66

Arsenal 63

Tottenham 61

Manchester United 58

West Ham 52

Wolverhampton 49

Brighton 44

Newcastle 43

Leicester 42

Crystal Palace 41

Aston Villa 40

Brentford 40

Southampton 40

Burnley 34

Leeds 34

Everton 32

Watford 22

Norwich 21