Premier League: risultati, marcatori e classifica 34° giornata 23-24-25/4/2022

Premier League, risultati, marcatori e classifica dopo 34 giornate: continua la lotta City-Liverpool in testa. United fuori dai discorsi Champions?

Continua spedita la corsa verso la conquista della Premier League: Manchester City e Liverpool stanno dando vita a una battaglia punto a punto, e riescono a rispondersi colpo su colpo. Netta la vittoria dei “Citizens” ai danni del Watford, un 5-1 con Gabriel Jesus autore di un poker di reti. Il Liverpool batte 2-0 l’Everton, e si mantiene in scia della squadra di Guardiola.

Chi continua ad annaspare è il Manchester United: i “Red Devils” vengono piegati 3-1 dall’Arsenal nello scontro diretto, e devono forse dire addio ad ogni ambizione di qualificarsi alla prossima Champions League. Ronaldo e compagni distano ben sei punti dal quarto posto (con una gara in più giocata), e il calendario, che prevede ancora avversari come Chelsea e Liverpool, all’ultima giornata, non aiuta di certo. Rallenta anche il Tottenham di Conte, fermato sul pari senza reti dal Brentford. Così, è proprio l’Arsenal ad attestarsi nel ruolo di favorita per la corsa alla quarta posizione.

Premier League: risultati e marcatori della trentaquattresima giornata

Arsenal-Manchester United 3-1: 3′ Tavares (A), 32′ Saka (rigore, A), 34′ Ronaldo (M), 70′ Xakha (A)

Leicester-Aston Villa 0-0

Manchester City-Watford 5-1: 4′, 23′, 49′ (rigore), 53′ G. Jesus (M), 28′ Kamara (W), 34′ Rodri (M)

Norwich-Newcastle 0-3: 35′, 41′ Joelinton (New), 49′ Guimaraes (New)

Brentford-Tottenham 0-0

Burnley-Wolverhampton 1-0: 62′ Vydra (B)

Chelsea-West Ham 1-0: 90′ Pulisic (C)

Brighton-Southampton 2-2: 2′ Welbeck (B), 44′ Salisu (autogol, S), 45+4′, 54′ Ward-Prowse (S)

Liverpool-Everton 2-0: 62′ Robertson (L), 85′ Origi (L)

Crystal Palace-Leeds 0-0

Premier League: la classifica dopo 34 giornate

Manchester City 80

Liverpool 79

Chelsea 65

Arsenal 60

Tottenham 58

Manchester United 54

West Ham 52

Wolverhampton 49

Newcastle 43

Leicester 42

Brighton 41

Brentford 40

Southampton 40

Crystal Palace 38

Aston Villa 37

Leeds 34

Burley 31

Everton 29

Watford 22

Norwich 21