Premier League: risultati, marcatori e classifica 3° giornata 28-29/8/2021

Pareggio tra Chelsea e Liverpool, il City distrugge l’Arsenal in casa. I gunners sono ultimi in classifica.

Una parte di Londra in testa alla classifica, l’altra, invece, incredibilmente è il fanalino di coda di questa Premier League.

Dopo tre giornate di campionato, solo il Tottenham può vantare il punteggio pieno in classifica grazie alla terza vittoria su tre, maturata con il risultato di 1-0. Agli Spurs basta un gol di Son per regolare la pratica Watford e continuare il proprio cammino costellato di vittorie di misura.

Nonostante sia l’unica squadra a non aver subito alcun gol, la capolista è anche l’ultima (tra le prime 10) per gol segnati in questo inizio di annata.

Solidità difensiva che, però, può essere l’invidia di molte squadre, specialmente del disastrato Arsenal che perde all’Etihad per 5-0 contro un ben più attrezzato Manchester City.

I Citizens dilagano grazie all’ottima partita di Ferran Torres (autore di una doppietta) e mandano i Gunners nei meandri della classifica, alla ricerca del primo gol stagionale, dei primi punti e, soprattutto, di un’identità.

A mantenere il passo degli Spurs, c’è il West Ham, recuperato dal Crystal Palace con il punteggio di 2-2 in questa giornata, il Manchester United, che in attesa dell’arrivo di Cristiano Ronaldo torna alla vittoria grazie a Mason Greenwood e l’Everton, vittorioso in casa del Brighton.

A 7 punti si aggiungono alla festa anche Chelsea e Liverpool che nell’ambizioso scontro dell’Anfield danno vita ad una partita divertente, specie nel primo tempo, dove al gol di Kai Havertz ha risposto Momo Salah.

Il Leicester City torna alla vittoria grazie all’asse Vardy-Albrighton, mentre arrivano solo pareggi dai campi del St James Park (2-2 tra Newcastle e Southampton), del Villa Park (1-1 dell’Aston Villa contro il Brentford) e del Turf Moor (1-1 tra Burnley e Leeds).

Premier League, risultati e marcatori della 3° giornata

Sabato 28 Agosto 2021

Manchester City vs Arsenal (5-0) – 7′ I.Gundogan, 12′ F.Torres, 43′ G.Jesus, 53′ Rodri, 84′ F.Torres – espulso al 35′ G.Xhaka (A)

Newcastle vs Southampton (2-2) – 55′ C.Wilson (N), 74′ M.Elyounoussi (S), 90’+1′ A.Saint Maximin (N), 90’+6′ J.Ward Prowse (rigore) (S)

Brighton & Hove Albion vs Everton (0-2) – 41′ D.Gray, 58′ D.Calvert Lewin (rigore)

West Ham vs Crystal Palace (2-2) – 39′ P.Fornals (WH), 58′ C.Gallagher (CP), 68′ M.Antonio (WH), 70′ C.Gallagher (CP)

Norwich City vs Leicester City (1-2) – 8′ J.Vardy (L), 44′ T.Pukki (rigore) (N), 76′ M.Albrighton (L)

Aston Villa vs Brentford (1-1) – 7′ I.Toney (B), 13′ E.Buendia (AV)

Liverpool vs Chelsea (1-1) – 22′ K.Havertz (C), 45’+5′ M.Salah (L) – espulso 45’+3′ R.James (C)

Domenica 29 Agosto 2021

Burnley vs Leeds United (1-1) – 61′ C.Wood (B), 86′ P.Bamford (L)

Tottenham vs Watford (1-0) – 42′ Heung-Min Son

Wolverhampton vs Manchester United (0-1) – 80′ M.Greenwood

Premier League, classifica dopo la 3° giornata

1 Tottenham 9

2 West Ham 7

3 Manchester United 7

4 Chelsea 7

5 Liverpool 7

6 Everton 7

7 Manchester City 6

8 Brighton & Hove Albion 6

9 Leicester City 6

10 Brentford 5

11 Aston Villa 4

12 Watford 3

13 Southampton 2

14 Crystal Palace 2

15 Leeds United 2

16 Burnley 1

17 Newcastle 1

18 Wolverhampton 0

19 Norwich City 0

20 Arsenal 0

Migliori Bookmakers AAMS