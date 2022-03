Premier League: risultati, marcatori e classifica 28° giornata 5-6-7/3/2022

Premier League, i risultati della ventottesima giornata: City a valanga nel derby con lo United. Vincono Chelsea e Tottenham.

La ventottesima giornata di Premier League rinnova il duello tra Liverpool e Manchester City in testa alla classifica. La squadra di Guardiola ha dominato nettamente il derby contro Pogba e compagni, vincendo la gara con un roboante 4-1. Doppiette di De Bruyne e Marhez, per un risultato mai in discussione.

Vincono nettamente anche i “Reds”, 1-0 contro il West Ham grazie alla rete di Mané. Domina il Chelsea, che batte con un secco 4-0 il Burnley, grazie a James, Havertz (doppietta) e Pulisic. Vittoria netta anche per il Tottenham di Conte, 5-0 contro l’Everton. Tre punti che avvicinano Son e compagni alla zona Champions.

Premier League: i risultati e i marcatori della ventottesima giornata

Leicester-Leeds 1-0: 67′ Barnes (Lei)

Burnley-Chelsea 0-4: 47′ James (C), 53′, 55′ Havertz (C), 69′ Pulisic (C)

Aston Villa-Southampton 4-0: 9′ Watkins (A), 44′ Luiz (A), 52′ Coutinho (A), 54′ Ings (A)

Norwich-Brentford 1-3: 32′, 52′ (rigore), 58′ (rigore) Toney (B), 90+2′ Pukki (N)

Newcastle-Brighton 2-1: 12′ Fraser (N), 14′ Schar (N), 55′ Dunk (B)

Wolverhampton-Crystal Palace 0-2: 19′ Matea (C), 34′ Zaha (rigore, C)

Liverpool-West Ham 1-0: 27′ Mané (L)

Watford-Arsenal 2-3: 5′ Odegaard (A), 11′ Hernandez (W), 30′ Saka (A), 52′ Martinelli (A), 87′ Sissoko (W)

Manchester City-Manchester United 4-1: 5′, 28′ De Bruyne (C), 68′, 90+1′ Mahrez (C), 22′ Sancho (U)

Tottenham-Everton 5-0: 14′ Keane (autrogol, E), 17′ Son (T), 37′, 55′ Kane (T), 46′ Reguillon (T)

Premier League, la classifica dopo 28 giornate

Manchester City 69

Liverpool 63

Chelsea 53

Arsenal 48

Manchester United 47

West Ham 45

Tottenham 45

Wolverhampton 40

Southampton 35

Crystal Palace 33

Aston Villa 33

Leicester 33

Brighton 33

Newcastle 28

Brentford 27

Leeds 23

Everton 22

Burnley 21

Watford 19

Norwich 17

