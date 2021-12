Premier League: risultati, marcatori e classifica 19° giornata 26-27/12/2021

Premier League, i risultati della diciannovesima giornata: tutte le “big” a segno. Cade il West Ham, pareggia il Manchester United.

L’ultima giornata del girone d’andata di Premier League, la diciannovesima, si è chiusa senza particolari sussulti. Il tradizionale “boxing day” ha visto trionfare tutte le big del campionato, che proseguono la propria marcia facendo bottino pieno.

In alta classifica rallentano il West Ham e il Manchester United. La squadra di Moyes perde 2-3 contro il Southampton in casa, e si vede scavalcare dal Tottenham di Conte, vittorioso con un netto 3-0 sul Crystal Palace. Lo United, invece, pareggia nel posticipo serale contro il Newcastle.

In testa alla classifica giganteggia il City, a valanga (6-3) sul Leicester. Il Chelsea prova a tenere il passo rifilando un 3-1 all’Aston Villa, mentre il Liverpool si vede rinviare il proprio impegno contro il Leeds per via di alcuni casi di positività al Covid all’interno del gruppo squadra.

Premier League, risultati e marcatori 19^ giornata

Domenica 26-12-2021

West Ham-Southampton 2-3: 8 Elyounoussi (S), 49′ Antonio (W), 61′ Prowse (rigore, S), 64′ Benrahma (W), 70′ Bednarek (S)

Tottenham-Crystal Palace 3-0: 32′ Kane (T), 34′ Lucas Moura (T), 74′ Son (T)

Norwich City-Arsenal 0-5: 6′, 67′ Saka (A), 44′ Tierney (A), 84′ Lacazette (rigore, A), 90+1′ Smith-Rowe (A)

Manchester City-Leicester 6-3: 5′ De Bruyne (M), 14′ Mahrez (M), 21′ Gundogan (M), 25′, 87′ Sterling (M), 69′ Laporte (M), 55′ Maddison (L), 59′ Lookman (L), Iheanacho (L)

Aston Villa-Chelsea 1-3: 28′ autogol James (A), 34′, 90+3′ Jorginho (rigore, C), 56′ Lukaku (C)

Brighton-Brentford 2-0: 34′ Trossard (Br), 42′ Maupay (Br)

Newcastle-Manchester United 1-1: 7′ Saint-Maximin (N), 78′ Cavani (M)

Premier League, la classifica dopo 19 giornate

Manchester City 47

Liverpool 41

Chelsea 41

Arsenal 35

Tottenham 29

West Ham 28

Manchester United 28

Wolverhampton 25

Brighton 23

Leicester 22

Aston Villa 22

Crystal Palace 20

Brentford 20

Southampton 20

Everton 19

Leeds 16

Watford 13

Newcastle 11

Burnley 11

Norwich City 10

