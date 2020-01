Premier League, probabili formazioni Liverpool-Manchester United e Diretta TV 19-1-2020

Big match tra Liverpool e Manchester United nel posticipo della 23° giornata di Premier League. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: ballottaggio Lallana-Oxlade Chamberlain per Klopp, confermati Williams e Fred per Solskjaer. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Il derby d’Inghilterra è sempre la partita più attesa d’Oltremanica. Al di là di quelli che possono essere gli obiettivi delle due squadre. Al di là delle distanze e delle differenze che ci sono tra le due squadre. Perché la storia è sempre storia, la rivalità cittadina va al di là del solo aspetto calcistico, abbracciando politica, economica e società.

E’ tutto pronto all’Anfield Road, dove alle ore 17:30 andrà in scena il big match tra Liverpool e Manchester United, valido per il posticipo della 23° giornata di Premer League, 4° turno del girone di ritorno.

La squadra dei record, i Reds, proveranno ad allungare la propria striscia positiva, difendendo il vantaggio sulle inseguitrici e coltivando il proprio sogno verso la vittoria di un titolo che manca ormai da troppo tempo in una bacheca gloriosa e prestigiosa.

Da anni, ormai, i Red Devils non sono competitivi a questi livelli, ma bisogna per lo meno tornare a lottare per il quarto posto, perché solo tornare nella coppa dalle grandi orecchie è possibile ricostruire, non dimenticandosi mai di un passato che riecheggia con prepotenza.

Ultime sulle formazioni di Liverpool-Manchester United:

Sono tante le assenze per Jurgen Klopp, soprattutto in difesa e centrocampo, visto che non potrà contare su Clyne, Matip, Lovren, Fabinho e Keità, tutti titolari o comunque primissime alternative. Se il reparto arretrato sarà confermato in toto con Gomez al fianco di Van Dijk al centro e Alexander-Arnold e Robertson sulle fasce, davanti a Alisson, qualche dubbio in più invece per la mediana, visto che capitan Henderson e Wijnaldum saranno affiancati da uno tra Lallana, in grande spolvero, e Oxlade-Chamberlain, tornato ai fasti di un tempo. In attacco i soliti tre: Salah e Manè ai lati di Firmino.

Situazione completamente opposta per Ole Gunnar Solskjaer, che dovrà fare ancora a meno del lungodegente Pogba, oltre all’infortunato McTominay, il sostituto sostituto ed erede naturale. In difesa sarà confermato il giovane Williams sulla sinistra, con Wan-Bissaka sulla destra e Lindelof in coppia con Maguire al centro a protezione di De Gea. In mediana praticamente obbligati Matic e Fred, mentre sulla trequarti Lingard si gioca il posto con Pereira e James al fianco di Rashford e Martial nel quartetto d’attacco.

Probabili formazioni Liverpool-Manchester United:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Lallana; Salah, Firmino, Manè. All. Klopp

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Matic, Fred; Lingard, Pereira, James; Martial. All. Solskjaer

Come vedere Liverpool-Manchester United in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Liverpool Manchester United, posticipo della 23° Giornata di Premier League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Liverpool Manchester United in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Liverpool-Manchester United:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Liverpool Manchester United in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Liverpool-Manchester United:

E’ una delle partite più antiche della storia del calcio, come testimoniano i 202 precedenti, che vedono il Manchester United condurre i giochi con 80 vittorie, 57 pareggi e 65 sconfitte, 276 gol fatti e 254 gol subiti, di cui 66 vittorie, 49 pareggi e 54 sconfitte in 169 partite di Premier League.

A Liverpool però sono i padroni di casa ad avere un bilancio positivo con 47 vittorie, 22 pareggi e 28 sconfitte in 97 sfide totali, di cui 38 vittorie, 21 pareggi e 25 sconfitte in 84 partite di campionato.

