Premier League, probabili formazioni Chelsea-Arsenal e Diretta TV 21-1-2020

Sfida cruciale al Stamford Brudge tra gli uomini di Lampard e i Gunners nel turno infrasettimanale di Premier League. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: Lampard e Arteta a specchio con il 4-3-3. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV.

La 24ma giornata di Premier League, giocata in infrasettimanale, presenta il big match tra Chelsea e Arsenal, con i Blues quarti e che puntano a consolidare il quarto posto in classifica e un Arsenal staccato di dieci punti che, in caso di sconfitta, saluterebbe definitivamente ogni speranza di agganciare almeno la zona Europa League.

Ultime sulle formazioni di Chelsea-Arsenal:

Classico schieramento offensivo con il 4-3-3 per Frank Lampard, che comunque può permettersi anche di giocare di rimessa, essendo i Blues la squadra che forse da questa sfida ha più da perdere per ragioni di classifica. In porta ci sarà, come sempre Kepa. Il quartetto difensivo vedrà impiegati Azpilicueta ed Emerson Palmieri sulle fasce, mentre Rudiger e Zouma saranno i centrali. In mezzo al campo, a far filtro tra la difesa e il tridente, ci saranno Jorginho, Barkley e Kovacic, con Abraham, Willian e Hudson-Odoi a comporre il fronte offensivo.

E’ vincere l’unica strada percorribile per Arteta, se non vuole che i Gunners debbano salutare, a metà stagione, il sogno di agguantare la zona Europa League. L’ex mediano schiererà l’Arsenal con un 4-3-3 a specchio, dove Ozil-Lacazette-Martinelli formeranno il tridente offensivo che cercherà di bucare il fronte Blues. Per il resto, in difesa dovrebbero esserci Maitland-Niles, Mustafi, David Luiz e Saka davanti a Leno, mentre i tre di centrocampo saranno Guendouzi, Xhaka e Pepe.

Probabili formazioni di Chelsea-Arsenal:

Chelsea(4-3-3): Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Emerson; Jorginho, Barkley, Kovacic; Abraham, Willian, Hudson-Odoi.

Arsenal(4-3-3): Leno; Maitland-Niles, Mustafi, David Luiz, Saka; Guendouzi, Xhaka, Pepe; Ozil, Martinelli, Lacazette.

Come vedere Chelsea-Arsenal in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Chelsea-Arsenal, valida per la 24ma giornata di Premier League e in programma domani sera alle ore 21.15 a Stamford Bridge, sarà visibile sul canale Sky Sport Football, canale 203.

Per chi è abbonato, invece, sarà possibilr seguire la diretta tramite l’app Sky Go.

Precedenti e statistiche Chelsea-Arsenal:

Per quanto riguarda i precedenti recenti tra le due squadre, c’è da sottolineare come all’andata la partita finì 1-2, con il Chelsea che espugnò l’Emirates, mentre nelle ultime otto sfide disputate a Stamford Bridge, l’Arsenal non ha mai vinto.

