Premier League, Manchester United-City Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 8-3-2020

Archiviate le gare del sabato che hanno visto la capolista Liverpool tornare al successo contro il Bournemouth, la Premier League si appresta a mandare in scena, domani alle 17:30, l’attesissimo Derby di Manchester, Manchester United-City.

La Premier League è giunta alla 29° giornata ed il Liverpool dopo gli scivoloni contro Watford e Chelsea è tornato al successo riprendendo la sua corsa al titolo che è ormai cosa pressoché fatta.

E se da un lato gli uomini di Klopp hanno ormai quasi in mano il titolo di Campioni d’Inghilterra, dall’altro c’è un Manchester City che vuole quantomeno tenersi stretto il secondo posto per non rischiare di perderlo in favore del Leicester (Citizens e Foxes al momento sono separati da 7 punti).

Per continuare a soggiornare sul secondo gradino del podio, gli uomini di Guardiola dovranno però prima battere i cugini dello United che, attualmente settimi in classifica e con 3 punti di ritardo sulla zona Champions, non possono certo permettersi il lusso di perdere terreno dalle prime della classe.

Ci si aspetta pertanto un match in cui entrambe le squadre lotteranno per vincere visto che l’intera posta in palio è importantissima sia per i padroni di casa che per gli ospiti.

Le ultime sulle formazioni di Manchester United e Manchester City

Per quanto riguarda le formazioni, lo United dovrebbe presentarsi in campo con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: De Gea in porta. Davanti a lui, Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly e Shaw. Centrocampo a tre con Matic, McTominay e Fred. In attacco il tridente formato da Fernandes, Mata e Martial.

Anche i Citizens dovrebbero presentarsi in campo con il 4-3-3. Ederson quindi in porta con, a fargli da scudo, Walker, Fernandinho, Otamendi e Mendy. A centrocampo spazio a Rodri, David Silva e Bernardo Silva. Davanti il trio costituito da Mahrez, Aguero e Sterling.

Manchester United-City

Probabili formazioni Manchester United-City

Manchester United(4-3-3): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw; Matic, McTominay, Fred; Fernandes, Mata, Martial.



Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy; Rodri, David Silva, Bernardo Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.

Come vedere Manchester United-City in TV e Streaming

Manchester United-City sarà visibile esclusivamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football a partire dalle 17:30. Via streaming, il match sarà invece visibile mediante l’app Sky go.

Precedenti e statistiche

Manchester United e Manchester City si sono incontrate, in generale, ben 179 volte (159 in Premier League, 9 in FA Cup, 9 in League Cup e 2 in Community Shield). Il bilancio pende tutto a favore dei Red Devils che guidano la contesa con 73 vittorie a 54. 52 i pareggi invece.

Quella di domani, sarà la quarta volta in cui le due squadre si incontrano in questa stagione. I tre precedenti risalgono rispettivamente al 7 dicembre (City-United 1-2, Premier League), al 7 gennaio (United-City 1-3, League Cup) e al 29 gennaio (City-United 0-1, League Cup).

L’ultima vittoria dei Citizens, ad Old Trafford, per quanto riguarda le gare di Premier League, è quella dello scorso anno (0-2 il 24 aprile 2019). I Red Devils non battono invece i cugini, in casa propria, sempre per quanto riguarda le gare di campionato, da ormai ben 5 anni, vale a dire dal 4-2 del 12 aprile 2015.

