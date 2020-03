Premier League 2019-2020, risultati 28° giornata: 1° sconfitta per il Liverpool, pareggiano Chelsea e Manchester United

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 28° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Arriva la prima sconfitta stagionale per il Liverpool,la squadra di Klopp viene infatti sconfitta 3 a 0 dal Watford; le reti arrivano nel secondo tempo dopo una prima frazione alquanto noiosa, ci pensa Sarr con una doppietta in 6 minuti a ravvivare la partita, poi Deeney mette a segno il definitivo 3 a 0 a venti minuti dalla fine, sterile il tentativo di rimonta dei Reds.

Vittoira a sorpresa anche per il Norwich City che supera di misura il Leicester City, 1 a 0 alla fine dei 90 minuti grazie alla rete di Lewis al 70esimo; stesso risultato, 1 a 0, ma per gli ospiti nella sfida tra Brighton Hove Albion e Crystal Palace, la rete della vittoria sempre al 70esimo di Ayew. Pareggio a reti bianche tra Newcastle e Burnley, un punto a testa in un match con pochissime emozioni.

Vittoria importantissima in chiave salvezza per il West Ham che si impone 3 a 1 sul Southampton con con le reti di Bowen al 15esimo, Haller al 40esimo e Antonio al 54esimo, inutile il momentaneo pareggio di Obafemi al 31esimo. Pareggio 2 a 2 tra Bournemouth e Chelsea, gli uomini di Lampard vanno in vantaggio con Alonso al 33esimo, ma vengono prima raggiunti da Lerna e poi superati dalla rete di King, a cinque minuti dal termine arriva il secondo goal di Alonso che fissa il risultato sul 2 a 2.

Pesante sconfitta casalinga per il Tottenham che viene battuta 3 a 2 dal Wolverhampton, ora la squadra guidata da Mourinho rischia di rimanere fuori dalla prossime competizioni Europee superata proprio dai Wolves. Pareggio 1 a 1 tra Manchester United e Everton, il pareggio per la squadra di Ancelotti arriva grazie ad un clamoroso errore di De Gea. Rinviate le sfide tra Aston Villa e Sheffield United e Manchester City Arsenal per la finale di Coppa di Lega giocata appunto tra il City e l’Aston Villa; vittoria per Aguero e compagni che vincono per la terza volta in tre anni il trofeo.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Norwich City – Leicester City 1 – 0

Brighton Hove Albion – Crystal Palace 0 – 1

Bournemouth – Chelsea 2 – 2

Newcastle United – Burnley 0 – 0

West Ham United – Southampton 3 – 1

Aston Villa – Sheffield United Rinviata

Watford – Liverpool 3 – 0

Everton – Manchester United 1 – 1

Tottenham – Wolverhampton 2 – 3

Manchester City – Arsenal Rinviata

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 79

Manchester City 57

Leicester City 50

Chelsea 45

Manchester United 42

Wolverhampton 42

Tottenham 40

Sheffield United 40

Burnley 38

Arsenal 37

Everton 37

Crystal Palace 36

Southampton 34

Newcastle United 32

Brighton Hove Albion 28

West Ham United 27

Watford 27

Bournemouth 27

Aston Villa 25

Norwich City 21

