Premier League, Chelsea-Manchester City Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni 25-06-2020

Chelsea-Manchester City sarà il big match della 31° giornata di Premier League: probabili formazioni, dove vedere e statistiche della gara di Stamford Bridge.

Chelsea-Manchester City: la trentunesima giornata di Premier League mette in scena questo big match per tutti gli appassionati di calcio inglese. Premier League che è tornata in campo lo scorso weekend con i recuperi della 29° giornata che hanno visto, tra le varie gare disputate, il trionfo del City sull’Arsenal per 3-0. Il Chelsea, dal canto suo, ha festeggiato il ritorno in campo con una bella vittoria in trasferta sull’Aston Villa che gli ha permesso di allungare il proprio margine di vantaggio sullo United quinto e, dunque, consolidare la propria posizione in ottica Champions. Spettacolo assicurato a Stamford Bridge per una gara che si preannuncia dall’elevato tasso tecnico.

Chelsea-Manchester City: le ultime sulle formazioni

C’è molto fermento in casa Chelsea durante questi giorni, soprattutto per via delle notizie che giungono dal mercato: Timo Werner è infatti un nuovo giocatore dei blues, strappato per 55 milioni alla corte del Red Bull Lipsia. Il Chelsea ha dunque messo a segno la prima grande operazione di questo mercato anomalo e segnato dalle contingenze del coronavirus. Per accogliere dignitosamente un centravanti da oltre 30 gol all’anno il Chelsea sta provando con tutte le forzea strappare il pass per la Champions. Dopo aver battuto l’Aston Villa, il prossimo avversario è il Manchester City di Guardiola. Per la gara Chelsea-Manchester City Lampard dovrebbe optare per alcuni cambi rispetto alla gara contro l’Aston Villa. Davanti a Kepa dovrebbero infatti schierarsi il giovane Reece James, Christiansen, Zouma e Azplilicueta; centrocampo a tre con Kantè, Jorginho e Kovacic; in attacco doovrebbero agire Mount, Giroud e Willian.

Manchester City che dovrebbe optare invece per il 4-3-3 con Ederson in porta; Cancelo, Fernandinho, Laporte e Zinchenko in difesa; De Bruyne, Rodri e David Silva a centrocampo; attacco a tre con Bernardo Sillva, Aguero e Sterling.

Chelsea-Manchester City: le probabili formazioni

CHELSEA (4-3-3): Kepa; James, Zouma, Christiansen, Azpilicueta; Kantè, Jorginho, Kovacic; Mount, Giroud, Willian. Allenatore: Lampard

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Vancelo, Laporte, Fernandinho, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Sterling. Allenatore: Guardiola.

Dove vedere Chelsea-Manchester City in Diretta Tv e Streaming live, 25-06-2020

Chelsea-Manchester City, gara valevole per la trentunesima giornata di Premier League, sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Lo streaming è garantito a tutti gli abbonati attraverso l’app Skygo o, in alternativa, mediante la piattaforma Nowtv che consente, previo l’acquisto del pacchetto sport, di fruire di tutti i contenuti mandati in onda dall’emittente principale.

Statistiche e precedenti Chelsea-Manchester City

Quella di giovedì sarà la 163° volta che Chelsea e Manchester City si troveranno di fronte. Il bilancio pende a favore del Chelsea con 65 vittorie contro le 57 dei citizens, 40 sono i pareggi. All’andata finì 2-1 per il City che rispose con De Bruyne e Mahrez al vantaggio di Kantè. Negli ultimi cinque precedenti sono quattro le vittorie del City contro una sola affermazione del Chelsea: un 2-0 datato 8 dicembre 2019.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS